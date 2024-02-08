Финансирование ученых и создание технологий. Заявления Путина на заседании по науке

Россия занимает одно из ведущих мест в мире по объему государственных расходов на науку, но необходимо расширить финансирование этой сферы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию.

Глава государства также отметил важность дополнительного финансирования прикладных проектов, которые поддерживает Российский научный фонд (РНФ). При этом показателем эффективности научных программ должны быть конкретные технологии. Россия должна наладить выпуск всей линейки необходимой продукции для развития страны и достижения технологического суверенитета.

ТАСС собрал основные заявления Путина.

О развитии науки

Наука - это основа развития и прогресса. "Вся научно-технологическая сфера имеет ключевое значение для достижения наших национальных целей, для повышения качества жизни людей, для безопасности страны, ее суверенитета и самодостаточности".

В Стратегию научно-технологического развития будут внесены необходимые уточнения и дополнения по итогам совещания. Решение о корректировке этого документа, который приравнен к Стратегии национальной безопасности, было принято "с учетом тех глубоких политических, технологических трансформаций, которые происходят в мире, а также беспрецедентного санкционного давления на страну".

Новая редакция Стратегии научно-технологического развития требует "новых подходов к финансированию науки".

О финансировании науки

Необходимо проработать вопрос о расширении финансовой поддержки российской науки. "Это очень важный вопрос, фундаментальная вещь, без решения которого невозможно будет двигаться ни по одному направлению".

"Общий объем госрасходов на научные исследования и разработки гражданского назначения в ближайшие 3 года превысит 1,5 трлн рублей". В бюджете на 2024 год средства на развитие науки прибавлены, но в реальном выражении расходы немного снизились из-за инфляции и в процентах от ВВП.

Также должно быть увеличено финансирование прикладных проектов, которые поддерживает Российский научный фонд. Причем важно не перераспределять средства, а подумать "над дополнительными источниками". Нынешних успехов удалось достичь "в том числе благодаря плодотворному взаимодействию с крупнейшими компаниями, с Минпромторгом", поэтому и другим учреждениям нужно "активно сотрудничать" с РНФ. "Принципиально важно, чтобы [Российский научный] фонд и дальше работал как действенный инструмент поддержки ученых, в том числе молодых, тех, кто только начинает свой путь в науке".

"Показателем эффективности реализации любой научной программы должны быть именно продукты, технологии, качественные изменения в жизни людей". В числе таких практических результатов - значительный рост производства сверхвысокочастотной электроники.

О задачах России

Россия должна обеспечить себя собственными технологиями и наладить выпуск всей линейки необходимой продукции для развития страны и для повышения качества жизни граждан. "А там, где у нас есть или могут возникнуть, появиться уникальные компетенции, нужно ставить задачу занять ведущие позиции на глобальных рынках".

Приоритеты научно-технологического развития должны быть тесно связаны с ключевыми вызовами в экономике, в социальной сфере, в области безопасности и направлены на достижение государственного и технологического суверенитета.

Необходимо сформировать обновленный перечень наиболее важных для страны наукоемких технологий и в целом актуализировать приоритетные направления развития отечественной науки.

О российском производстве научного оборудования

"Любые производители из Китайской Народной Республики - наши друзья, они борются за рынки, в том числе и за российский рынок, и правильно делают, а мы должны создавать соответствующие условия для благоприятного развития своего собственного производства".

Решения о создании преференций для иностранных поставщиков были направлены на то, чтобы рынок был заполнен необходимым оборудованием в условиях незаконных санкций. "Сейчас есть возможность и необходимость поправить здесь определенные вопросы, связанные с регулированием, с тем чтобы и наши производители чувствовали себя не чужими на этом празднике жизни".

О школах в России