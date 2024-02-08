Путин поручил увеличить финансирование прикладных проектов Российского научного фонда

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Финансирование прикладных проектов, которые поддерживает Российский научный фонд (РНФ), должно быть увеличено. Такое поручение на заседании Совета по науке и образованию дал президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что важно "осуществлять конкурсный отбор проектов", а потому нужно "увеличить финансирование прикладных проектов, которые поддерживает фонд" - причем не перераспределяя средства, а подумав "над дополнительными источниками".

"Только вчера говорили про бюджет с правительством, - рассказал Путин. - [Увеличение финансирования науки] - непростая задача, но все-таки об этом нужно думать и нужно двигаться в этом направлении".

По словам Путина, "принципиально важно, чтобы [Российский научный] фонд и дальше работал как действенный инструмент поддержки ученых, в том числе молодых, тех, кто только начинает свой путь в науке".

В числе практических результатов глава государства назвал значительный рост производства сверхвысокочастотной электроники. "Совсем скоро планируется вывод на рынок первых изделий на основе отечественных фотонных интегральных микросхем, что позволит России наращивать свою самодостаточность в области электроники", - отметил президент.