Наука
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Наука
В Финляндии обнаружили новый вид крупных тараканов
В Финляндии обнаружили новый вид крупных тараканов
Выявлена отрицательная генетическая связь между долголетием и размножением
Великую Китайскую стену защищают от разных форм эрозии мох и бактерии
Тропические леса Амазонии могут превратиться в саванну
Нобелевская премия
Квантовые компьютеры и все, что с ними связано
Телескоп "Джеймс Уэбб"
Технологические стартапы в вузах РФ
В Москве создадут экспертную группу для исследований экосистемы нацпарка "Лосиный остров" 
Выборы президента России - 2024
Глава Курчатовского института: ученые СГ воодушевлены решением Путина об участии в выборах 
В Тамбове планируют запустить серийное производство роботизированных платформ для БПЛА 
На востоке Китая обнаружили рисовое поле возрастом порядка 5,5 тыс. лет 
ТАСС на МКС
Кононенко сообщил, что эксперимент "Перепел" требует терпения и внимания 
В РФ ученые создали технологию совершенствования стройматериалов за счет добавок 
Международная выставка-форум "Россия"
В Ингушетии исследуют древнейший христианский храм в России 
Российский институт изучит запасы рыб и ракообразных у берегов Африки в 2024 году 
В Помпеях обнаружили древнюю пекарню, где трудились рабы 
В Помпеях обнаружили древнюю пекарню, где трудились рабы
Физики создали простой метод встраивания двумерных наноструктур в микрочипы 
Физики создали простой метод встраивания двумерных наноструктур в микрочипы
Астрономы и антропологи предложили объявить начало новой геологической эры на Луне 
Астрономы и антропологи предложили объявить начало новой геологической эры на Луне
В России создали высокоэффективную "всепогодную" солнечную батарею 
Инфографика
Кого из ученых России и СССР номинировали на Нобелевскую премию по физике 
В НИИ Пастера разрабатывают тест-системы для выявления актуальных в Африке вирусов 
В Алтайском крае намерены создать лабораторию для исследования картин XX века 
Древние звезды Млечного Пути оказались способны производить сверхтяжелые элементы 
Древние звезды Млечного Пути оказались способны производить сверхтяжелые элементы
В Уругвае заинтересованы в развитии сотрудничества его ученых с ААНИИ 
Палеогенетики доказали, что древнеримские варвары-готы были конфедерацией народов 
Раскрыт механизм влияния микрофлоры кишечника на развитие рака груди 
Раскрыт механизм влияния микрофлоры кишечника на развитие рака груди
В России число ученых в сфере АПК за 10 лет сократилось на треть 
Создана "линза" для длительных рентгеновских наблюдений за организмами 
Создана система ИИ, определяющая структуру поверхности полупроводников 
Создана система ИИ, определяющая структуру поверхности полупроводников
7 карточек
В Китае и Европе вспышка микоплазменной пневмонии. Что нужно знать о болезни? 
В Китае и Европе вспышка микоплазменной пневмонии. Что нужно знать о болезни?
Фальков: ученая степень не должна быть главным критерием для специалистов в сфере IT 
Чумные клещи и бактерии-мужененавистники: важные открытия паразитологии последних лет 
Создан алгоритм подбора идеальных нейросетей для гаджетов 
Арктический центр РАН будет работать с Мадагаскаром по изменениям климата и генетике 
В РФ выяснили, что взрослые обрабатывают гласные звуки левым полушарием мозга 
В Якутии на финансирование науки привлекли 1,7 млрд рублей 
Справочный портал "Энциклопедия Якутии" начал работу 
Xinhua: Китай запустил в эксплуатацию подземную лабораторию на глубине 2,4 тыс. м 
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