Путин поздравил ученых с Днем российской науки

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил российских ученых с профессиональным праздником. Глава государства проводит заседание Совета по науке и образованию.

"Мы по традиции проводим заседание нашего совета в День российской науки. Он установлен в честь основания нашей Академии наук, ей сегодня исполняется 300 лет. И прежде чем начать работу хотел бы поздравить и с профессиональным праздником, и с юбилеем Академии членов совета, а также всех ваших коллег, соратников, по сути всех российских ученых и всех наших граждан, интересам которых призвана служить наука", - сказал Путин.

По его словам, 300 лет - это значимая дата, а наука в целом - основа развития и прогресса. "Вся научно-технологическая сфера имеет ключевое значение для достижения наших национальных целей, для повышения качества жизни людей, для безопасности страны, ее суверенитета и самодостаточности", - подчеркнул президент.