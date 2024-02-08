Путин поручил увеличить финансирование отечественной науки

"Прошу правительство проработать вопрос о расширении финансовой поддержки российской науки", - заявил глава государства на заседании Совета по науке и образованию. По его словам, "это очень важный вопрос, фундаментальная вещь, без решения которого невозможно будет двигаться ни по одному направлению".

Без развития научной сферы также невозможно достижение национальных целей развития, добавил Путин.

Президент отметил, что "по объему государственных расходов на науку РФ занимает одно из ведущих мест в мире". Он обратил внимание на то, что "общий объем госрасходов на научные исследования и разработки гражданского назначения в ближайшие три года превысит 1,5 трлн рублей". "В бюджете на текущий год мы, конечно, тоже прибавили средства на развитие науки", - уточнил глава государства. Однако он признал, что "в реальном выражении расходы на науку все-таки немножко снизились, имея в виду необходимую поправку на инфляцию и в процентах от ВВП (валового внутреннего продукта - прим. ТАСС)".