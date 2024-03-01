Экологическая реставрация: как восстанавливают природные системы?

Ежегодно 3 марта отмечают Всемирный день дикой природы, учрежденный ООН. Его главная цель — повысить осведомленность о флоре и фауне. Это особенно актуально в условиях современного отношения к экосистемам, многие из которых пострадали в ходе деятельности человека. Можно ли восстановить утраченную в прошлом природную среду? И если да, то как это сделать?

Сегодня экосфера находится в опасности из-за того, что люди бесконтрольно разрабатывают природные богатства. Согласно статистике, 75% суши и 66% Мирового океана подверглось сильным изменениям в ходе деятельности человека. Россию также не обошли стороной эти проблемы: перед правительством остро стоит задача очистки воздуха (особенно в городах), сохранения водных, почвенных и биологических богатств. Но что делать, если сохранять уже нечего и биосфера окончательно разрушена? К счастью, это не значит, что надежда окончательно потеряна, ведь можно попробовать вернуть утраченный баланс и восстановить экологическую систему.

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Что такое экологическая реставрация? Согласно энциклопедии Britannica, экологическая реставрация — это процесс восстановления природных участков, на которых было нарушено привычное для региона биологическое сообщество (система взаимодействующих видов). Чаще всего деградация экосферы происходит из-за вмешательства человека в отлаженные естественные механизмы региона. Последствия интервенции людей в дикую природу хорошо иллюстрирует история из Израиля. В попытках защититься от малярии и увеличить площать пахотных земель в 50-х годах ХХ века было принято решение осушить болота рядом с озером Хула, ведь именно там размножались комары, переносящие инфекцию. Однако ситуация вышла из-под контроля: на новых пахотных территориях постоянно горели торфяники, а земли, где этого не происходило, быстро истощились и потеряли плодородие. Их попытались восстановить удобрениями, но химикаты начали проникать в Тивериадское озеро (главный пресный водоем Израиля), что оказало негативное влияние на качество его вод. Кроме того, осушение сильно сказалось на фауне: многие виды перелетных и местных птиц пропали из региона. В результате проект против малярии привел к многократному увеличению трудовых затрат и сильно ударил по экологии региона.

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И эта ситуация справедлива не только для озера Хула. Ежегодно множество крупных и мелких экологических систем сталкивается со схожими проблемами. Именно поэтому специалисты по всему миру стараются восстанавливать прежний природный баланс и компенсировать нанесенный человеком ущерб с помощью реставрации природной среды. Как происходит восстановление экосистем? Для того чтобы эффективно ликвидировать нанесенный человеком ущерб, ученые руководствуются базовыми принципами экологии, которые сформулировал американский биолог и эколог Барри Коммонер в 70-х годах ХХ века. "Все связано со всем" — правило, которое описывает взаимосвязь всех происходящих в биосфере процессов. Другими словами, поломка одного непременно повлечет за собой разрушение другого.

"Все должно куда-то деваться" — правило, которое предполагает безотходность экологических систем. Это означает, что все вещества, которые так или иначе производятся, должны разрушаться естественным образом.

"Природа знает лучше" — этот принцип подразумевает, что любое искусственное вмешательство и изменения в природных системах грозят их разрушением. Все в нашем мире было сформировано в ходе многовекового эволюционного процесса, поэтому попытка "усовершенствовать" то, что уже существует, вероятнее всего, обречена на провал.

"За все надо платить" — последний закон как бы резюмирует все предыдущие. Он подразумевает простую, но значимую мысль: любые извлеченные посредством человеческого труда природные ресурсы будут возмещены так или иначе (в случае с озером Хула свобода от малярии закончилась ухудшением качества пресной воды). Кроме того, существует последний, пятый закон, который сформулировали позже, — "всего на всех не хватит". Он подразумевает бережное отношение к ресурсам и их ограниченность, поэтому значительное увеличение численности каких-либо организмов может происходить только за счет уменьшения численности других (этот закон прекрасно иллюстрирует вымирание животных в зонах, куда пришел человек). Верность этим принципам дает экологам представление о том, как правильно восстанавливать природную среду. Рассмотрим этот процесс на примере хвойных лесов умеренного пояса нашей страны. В них различные виды растений обеспечивают пищу и кров для животных, которые там обитают. Однако, если животных, питающихся плодами и корой, будет слишком много, лес погибнет. Для того чтобы контролировать их популяцию, существуют хищники, которые уничтожают слабых и больных особей. Кроме того, для здоровья лесных зон важны катаклизмы: многие из них продолжают процветать благодаря периодическим лесным пожарам.

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