Климатологи считают, что научная изоляция РФ негативно влияет на изучение климата Арктики

ТАСС, 22 января. Зарубежные климатологи пришли к выводу, что научная изоляция России крайне негативно влияет на климатические и экологические исследования в Арктике, нацеленные на оценку того, как поменяется облик этого региона Земли в ближайшие десятилетия и столетия. Доводы и аргументы исследователей были опубликованы в статье в научном журнале Nature Climate Change.

"Мы оценили то, насколько точно мы оцениваем климатические и экологические перемены в Арктике в тех случаях, когда в набор исходных данных включены или не включены сведения, которые собираются станциями слежения из программы INTERACT на территории России. Эти расчеты показали, что отказ от российских данных ухудшает качество данных и повышает неточность прогнозов, причем в некоторых случаях эти погрешности сравнимы с прогнозируемыми изменениями климата", - пишут исследователи.

К такому выводу пришла группа американских и европейских климатологов и экологов под руководством профессора Университета Орхуса (Дания) Нильса Шмидта при изучении наборов данных, которые в прошлые годы собирались 94 станциями слежения, размещенными во всех странах и регионах Арктики. Каждая из них представляет собой миниатюрный исследовательский комплекс, чей персонал постоянно отслеживает то, как меняется климат и экосистемы Заполярья.

Как отмечают ученые, работа сразу 21 станции из проекта INTERACT была прекращена весной 2022 года из-за геополитических событий на Украине и попытки стран Запада изолировать Россию от остального мира и в научной сфере. Климатологи заинтересовались тем, как это событие повлияло на качество данных, которые собираются в рамках проекта INTERACT.

Последствия научной изоляции России для Арктики

Для получения подобных сведений ученые подготовили два набора данных, один из которых содержал информацию, собранную всеми 94 станциями слежения до весны 2022 года, а из второго они исключили все климатические и экологические сведения, полученные российскими участниками проекта INTERACT. Используя эти два набора замеров, ученые просчитали то, как менялся климат Арктики в недавнем прошлом, а также то, как он изменится к концу столетия.

Проведенные исследователями расчеты показали, что данные с российских станций являются критически важными для обеспечения полноты наблюдений за климатом и экологией Арктики, а также для достижения высокого уровня точности при прогнозировании того, как изменятся климат и экосистемы Заполярья в ближайшие десятилетия и столетия.

Как отмечают профессор Шмидт и его коллеги, особенно негативно на эти прогнозы и оценки повлияет то, что в проекте INTERACT больше не собираются данные по влиянию глобального потепления на сибирскую тайгу и другие российские леса. В результате этого погрешности при расчетах некоторых климатических параметров, таких как уровень осадков и объем растительной биомассы, станут сопоставимыми с предполагаемыми изменениями этих значений под действием изменения климата.

"Для полноценных наблюдений за изменениями в облике Арктике международное сообщество должно работать над улучшением и стандартизацией инфраструктуры, а также над созданием системы открытого доступа и обмена данными. Пока эти планы не будут воплощены в жизнь, наша способность давать точные прогнозы будет продолжать ухудшаться в результате отказа от данных со станций слежения в России, на чью долю приходится половина от площади суши в Арктике", - подытожили исследователи.