В "Норникеле" сообщили об улучшении состояния природы на Кольском полуострове

КРАСНОЯРСК, 22 ноября. /ТАСС/. Экспедиция Сибирского отделения Российской академии наук по исследованию биоразнообразия показала улучшение состояния природы на Кольском полуострове после сокращения выбросов на 90%. Об этом сообщил ТАСС вице-президент по экологии и промышленной безопасности "Норникеля" Станислав Селезнев.

"На Кольском полуострове состояние окружающей среды улучшается, потому что последние несколько лет мы активно снижали там влияние. Мы закрыли завод в Никеле, плавильный цех. Основное наше влияние - это выбросы в атмосферу. Они снижены более чем на 90%. Наши подразделения на Кольском полуострове оказывают минимальное воздействие на окружающую среду", - сказал Селезнев.

По его словам, земля имеет очень хороший потенциал для самовосстановления и если люди останавливают негативное влияние, то все восстановится до тех показателей, которые были изначально.

"Также интересное наблюдение сделали ученые в Кольском дивизионе - на основе данных второго года исследований они увидели тенденцию к снижению концентраций водорастворимых солей и сульфатной серы в районе местонахождения бывшего Никелевого завода. Это означает, что после закрытия Никелевого завода почва начала самоочищаться, а значит, через какое-то время мы прогнозируем постепенный чистый прирост биоразнообразия. Наблюдение и изучение, как происходит самовосстановление экосистем, - редкий случай, который потенциально может помочь ученым понять механизмы самовосстановления природы и служить толчком к созданию природоподобных и экотехнологий, которые заложены в основу стратегии научно-технического развития России", - добавил Селезнев.

Базовое исследование биоразнообразия - продолжение работы "Норникеля" и Сибирского отделения РАН, начавшейся в 2020 году и расширившейся на Кольский полуостров, север Красноярского края и Забайкальский край. Цель текущего исследования - определение зон воздействия компании и оценка состояния биоразнообразия экосистем в регионах деятельности "Норникеля". Исследования лягут в основу корпоративной системы управления воздействием на биоразнообразие и разработки программ по его сохранению и мониторингу.