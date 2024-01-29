Ковальчук: система мер по охране биоресурсных коллекций РФ защитит этот "золотой фонд"

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Сохранение биоресурсных коллекций, накопленных в России, требует создания системы охранных мер, направленных на защиту этого "золотого фонда", считает президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

Ранее президент РФ Владимир Путин рекомендовал Госдуме совместно с правительством обеспечить принятие федерального закона о биоресурсных центрах и биологических (биоресурсных) коллекциях, который бы устанавливал требования к их сохранению и развитию в составе инфраструктуры научных организаций, а также требования к деятельности таких центров. Соответствующий перечень поручений был опубликован 24 января на сайте Кремля. Ответственными назначены председатель Госдумы Вячеслав Володин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Доклад президент ждет до 2 декабря.

"Наша ключевая задача - защитить этот "золотой фонд". В первую очередь, нужен закон, в котором будет соответствующее поручение правительству РФ создать систему всех охранных мероприятий: особых условий хранения, наблюдения, учета, цифровизации", - сказал Ковальчук журналистам на открытии в здании Госдумы выставки, посвященной 80-летней истории Национального исследовательского центра (НИЦ) "Курчатовский институт".

Он отметил, что сегодня в России собрано более 100 биологических коллекций - от уникальных собраний семян до коллекций приматов.

Ковальчук также напомнил, что на базе Курчатовского института действует прототип Национальной базы генетической информации, которая создается в России.

"Мы ее [базу] создали, наполняем. Расшифровываем геном каждого микроорганизма, оцифровываем и посещаем в базу данных. Это сложнейшее, дорогостоящее дело, но тем самым мы фактически спасаем эти коллекции и делаем их цифровыми", - заключил он.