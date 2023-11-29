Путин пообещал помочь ускорить рассмотрение законопроекта о биоколлекциях

СИРИУС /федеральная территория/, 29 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал помочь ускорить рассмотрение в парламенте законопроекта, направленного на правовое регулирование работы биоресурсных центров и биологических коллекций.

Такую просьбу главе государства высказали на его встрече с молодыми учеными.

"Хорошо", - пообещал он.

Говоря о головных организациях по научной экспертизе, девушка выразила обеспокоенность тем, что "если причесать все научные направления под одну гребенку, то будет сложно разобраться". Президент в ответ попросил ее сформулировать предложения по законопроекту "так, как они его видят".

Отдельно Путин поблагодарил тех, кто занимался созданием коллекций биоресурсов, а также собирает национальную базу генетической информации. "Очень важное направление", - отметил президент.

Законопроектом предлагается установить основы безопасного и гарантированного сохранения генетических ресурсов, содержащихся в биологических коллекциях. Как отмечали в Совфеде, такие ресурсы накапливаются в коллекциях в ряде случаев на протяжении веков и не могут быть восполнены в случае утраты. Кроме того, документом предусматривается создание Фонда биологических (биоресурсных) коллекций РФ, ведение государственного реестра биологических (биоресурсных) коллекций РФ, а также формирование системы управления подобными коллекциями посредством наделения научных или образовательных организаций статусом биоресурсных центров.