В основу Национальной базы генетической информации войдут более 120 биоресурсных коллекций

СИРИУС /федеральная территория/, 29 ноября. /ТАСС/. Национальная база генетической информации, создаваемая в России, будет включать более 120 биоресурсных коллекций. Об этом на встрече президента РФ Владимира Путина с участниками III Конгресса молодых ученых сообщила Юлия Дьякова, первый заместитель директора по науке НИЦ "Курчатовский институт".

"Мы - самая богатая страна по биоресурсным коллекциям. Наши выдающиеся ученые собирали их более 100 лет. У нас <…> более 120 [коллекций]. Именно <…> [они] должны стать основным наполнением [Национальной] базы генетической информации", - сказала она.

Ученый отметила важную практическую роль таких коллекций не только в фундаментальных исследованиях, но и прикладных работах. "Потому что если мы хотим вывести новый сорт [растений], новую породу животных, мы должны изучить те ресурсы, которые придумала природа, понять, как мы будем на них воздействовать и как будем их использовать", - уточнила она.

Национальная база

Президент России Владимир Путин в декабре прошлого года подписал закон, который устанавливает порядок создания государственной информационной системы в области генетической информации. Национальная база генетической информации, оператором которой выступит НИЦ "Курчатовский институт", создается для "обеспечения национальной безопасности, охраны жизни и здоровья граждан".

Согласно документу, обязательным предоставление информации в базу станет для лиц, осуществляющих генно-инженерную деятельность, производство или поставку генно-инженерно модифицированных организмов или производство такой продукции, а также для госучреждений, юрлиц и ИП, которые проводят молекулярно-генетические анализы. Другие обладатели генетической информации могут предоставлять свои данные на добровольной основе. Новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2024 года.

Прототип государственной информационной системы больше года работает в тестовом режиме в Курчатовском институте.

О конгрессе

III Конгресс молодых ученых проходит в Парке науки и искусства "Сириус" с 28 по 30 ноября. Он является ключевым ежегодным событием Десятилетия науки и технологий и предоставляет крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. ТАСС - генеральный информационный партнер конгресса.