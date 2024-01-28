Путин дал старт эксплуатации нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде

СТРЕЛЬНА, 28 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал команду на ввод в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде. Глава государства, а также президент Белоруссии Александр Лукашенко приняли участие в церемонии по ВКС.

"Пожалуйста, прошу вас. Разрешаю", - ответил Путин на просьбу оператора дать разрешение на передачу управления нового зимовочного комплекса. После этого прозвучали аплодисменты.

"Уважаемые друзья, поздравляю вас с этим событием!" - добавил президент.

В заключительной части церемонии Путин вновь взял слово. "Мы желаем вам хорошей работы. Желаем, чтобы все шло штатно. Знаю, что на станции предусмотрены и модули, связанные с поддержанием здоровья, спортивные модули. Даже, по-моему, операционная там есть - я исхожу из того, что этим не придется воспользоваться никогда, а вы будете пользоваться системами поддержания здоровья", - дал напутствие глава государства.

Президент пояснил, что прежде всего он обращается к полярникам, работающим в столь тяжелых условиях. "И, конечно, уверен, что наши специалисты будут сотрудничать - так же, как мы сотрудничаем с Белоруссией по всем другим направлениям", - добавил он.

Путин отметил, что специалистам на станции предстоит выполнять тяжелые, но значимые задачи. "Важные и для наших стран, да и для всего человечества - без всякого преувеличения", - резюмировал он, еще раз поблагодарив всех за работу.