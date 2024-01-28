Путин участвует в запуске нового зимовочного комплекса в Антарктиде

СТРЕЛЬНА, 28 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко по видеосвязи принимают участие в церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса (НЗК) станции "Восток" в Антарктиде. Министр природных ресурсов Александр Козлов, председатель правления ПАО "Новатэк" Леонид Михельсон, генеральный директор ОАО "Запсибгазпром" Юрий Водопьянов, директор Института Арктики и Антарктики Александр Макаров тоже подключились к событию - они по телемосту доложили о запуске НЗК "Восток". Из Антарктиды на связь вышли находящиеся на станции "Восток" начальник Российской антарктической экспедиции Павел Лунев, начальник станции "Восток" Захар Акулов и другие специалисты. Строительство нового зимовочного комплекса станции "Восток" - это российский флагманский проект в Антарктике и пример успешного частно-государственного партнерства.

История станции "Восток" В Антарктике работают пять круглогодично действующих российских научных станций. Самая южная - внутриконтинентальная станция "Восток". Она была основана в 1957 году. Со дня открытия станция пережила две реконструкции (в 1974 и 1982 годах) и три консервации. В настоящий момент она не удовлетворяет современным требованиям к эксплуатации, ее изношенность превышает 90%. Первые строения станции давно находятся под толстым слоем снега, более современные - частично или полностью погружены в снег на глубину до 5 м. Перемещение между ними происходит по вырубленным полярниками в снегу и льду туннелям. В 2012 году на станции было совершено важное мировое научное открытие. Российские ученые, пробурив более 3 700 м льда, достигли поверхности уникального реликтового озера, названного в честь станции - "Восток". Проводимые на станции исследования имеют большое научное и прикладное значение, дают ключ к пониманию истории жизни нашей планеты.

Опытная сборка НЗК Восток в Гатчине © Константин Овчинников/ОАО "Запсибгазпром"

Новый зимовочный комплекс В 2015 году Леонид Михельсон выступил с инициативой построить новый зимовочный комплекс станции "Восток". Это предложение было рассмотрено на заседании попечительского совета Российского географического общества и поддержано президентом Путиным. Для облегчения сборки станции в трудных условиях Антарктиды была выбрана блочно-модульная конструкция. Комплекс, состоящий из пяти блоков общей площадью более 3 тыс. м, оснащен современной лабораторией для научных исследований, кабинетами и жилыми комнатами с возможностью размещения до 15 человек зимой и до 35 человек летом, зонами отдыха и занятий спортом, медицинским блоком с самым современным оборудованием для проведения операций и стоматологическим кабинетом. В НЗК также спроектированы помещения для размещения систем жизнеобеспечения комплекса и проведения научных исследований. Комплекс стоит на опорах, которые позволяют регулировать его высоту в зависимости от уровня снежного слоя. Все оборудование в условиях континентальной Антарктики, куда зимой нельзя попасть, дублировано, а для обеспечения электричеством предусмотрено пятикратное резервирование.

Санно-гусеничные походы по доставке НЗК на станцию Восток © Константин Овчинников/ОАО "Запсибгазпром"

Сложности при доставке НЗК антарктической станции "Восток" был создан на частные средства, после этого была проведена контрольная сборка комплекса на заводе (ООО "ОЗСК") в Гатчине, он был передан в собственность государства. В октябре 2020 года блоки станции были отправлены на атомном лихтеровозе "Севморпуть". Однако в районе Анголы у судна сломался гребной винт, и оно было вынуждено вернуться с грузом обратно в Санкт-Петербург. В октябре 2021 года модули станции "Восток" были погружены на теплоход "Мыс Дежнева" и теплоход "Андрей Осипов". Суда сопровождал дизельный ледокол "Капитан Хлебников", а также танкер "Ярослав Мудрый", доставивший топливо для нужд обеспечения походов на станцию "Восток" и обеспечения работы всей техники.

Однако в связи со сверхтяжелыми ледовыми условиями при подходе к Антарктиде (толщина льда около 2 м с надувами снега у торосов свыше 1 м, в одной из точек припая зафиксирована толщина льда 3,05 м) проводка заняла на три недели дольше планировавшихся сроков. В итоге разгрузка судов в районе станции "Прогресс" началась только в конце ноября 2021 года. Дальнейшая доставка грузов вглубь континентальной Антарктиды на станцию "Восток" велась санно-гусеничными походами (СГП). Сани были специально спроектированы, предварительно испытаны и способны перевозить груз весом до 60 тонн. Расстояние между прибрежной станцией "Прогресс" и станцией "Восток" составляет около 1 450 км по ледяной пустыне. При этом на трассе подъем до высоты местами достигает 3 500 м над уровнем моря, встречаются заструги - вытянутые вдоль ветра узкие и твердые снежные гребни длиной до нескольких метров и высотой иногда до 1,5 м, рыхлые снега. За первые 250 км СГП преодолели подъем на высоту 2 500 м. Передвижение шло в условиях низких температур. На участке ближе к станции "Восток" она иногда летом опускалась ниже 50 градусов. Строительные работы