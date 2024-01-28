Путин участвует в запуске нового зимовочного комплекса в Антарктиде

СТРЕЛЬНА, 28 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко по видеосвязи принимают участие в церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса (НЗК) станции "Восток" в Антарктиде.
Министр природных ресурсов Александр Козлов, председатель правления ПАО "Новатэк" Леонид Михельсон, генеральный директор ОАО "Запсибгазпром" Юрий Водопьянов, директор Института Арктики и Антарктики Александр Макаров тоже подключились к событию - они по телемосту доложили о запуске НЗК "Восток". Из Антарктиды на связь вышли находящиеся на станции "Восток" начальник Российской антарктической экспедиции Павел Лунев, начальник станции "Восток" Захар Акулов и другие специалисты.
Строительство нового зимовочного комплекса станции "Восток" - это российский флагманский проект в Антарктике и пример успешного частно-государственного партнерства.
История станции "Восток"
В Антарктике работают пять круглогодично действующих российских научных станций. Самая южная - внутриконтинентальная станция "Восток". Она была основана в 1957 году. Со дня открытия станция пережила две реконструкции (в 1974 и 1982 годах) и три консервации. В настоящий момент она не удовлетворяет современным требованиям к эксплуатации, ее изношенность превышает 90%. Первые строения станции давно находятся под толстым слоем снега, более современные - частично или полностью погружены в снег на глубину до 5 м. Перемещение между ними происходит по вырубленным полярниками в снегу и льду туннелям.
В 2012 году на станции было совершено важное мировое научное открытие. Российские ученые, пробурив более 3 700 м льда, достигли поверхности уникального реликтового озера, названного в честь станции - "Восток". Проводимые на станции исследования имеют большое научное и прикладное значение, дают ключ к пониманию истории жизни нашей планеты.
Новый зимовочный комплекс
В 2015 году Леонид Михельсон выступил с инициативой построить новый зимовочный комплекс станции "Восток". Это предложение было рассмотрено на заседании попечительского совета Российского географического общества и поддержано президентом Путиным.
Для облегчения сборки станции в трудных условиях Антарктиды была выбрана блочно-модульная конструкция. Комплекс, состоящий из пяти блоков общей площадью более 3 тыс. м, оснащен современной лабораторией для научных исследований, кабинетами и жилыми комнатами с возможностью размещения до 15 человек зимой и до 35 человек летом, зонами отдыха и занятий спортом, медицинским блоком с самым современным оборудованием для проведения операций и стоматологическим кабинетом. В НЗК также спроектированы помещения для размещения систем жизнеобеспечения комплекса и проведения научных исследований.
Комплекс стоит на опорах, которые позволяют регулировать его высоту в зависимости от уровня снежного слоя. Все оборудование в условиях континентальной Антарктики, куда зимой нельзя попасть, дублировано, а для обеспечения электричеством предусмотрено пятикратное резервирование.
Сложности при доставке
НЗК антарктической станции "Восток" был создан на частные средства, после этого была проведена контрольная сборка комплекса на заводе (ООО "ОЗСК") в Гатчине, он был передан в собственность государства.
В октябре 2020 года блоки станции были отправлены на атомном лихтеровозе "Севморпуть". Однако в районе Анголы у судна сломался гребной винт, и оно было вынуждено вернуться с грузом обратно в Санкт-Петербург. В октябре 2021 года модули станции "Восток" были погружены на теплоход "Мыс Дежнева" и теплоход "Андрей Осипов". Суда сопровождал дизельный ледокол "Капитан Хлебников", а также танкер "Ярослав Мудрый", доставивший топливо для нужд обеспечения походов на станцию "Восток" и обеспечения работы всей техники.
Однако в связи со сверхтяжелыми ледовыми условиями при подходе к Антарктиде (толщина льда около 2 м с надувами снега у торосов свыше 1 м, в одной из точек припая зафиксирована толщина льда 3,05 м) проводка заняла на три недели дольше планировавшихся сроков. В итоге разгрузка судов в районе станции "Прогресс" началась только в конце ноября 2021 года. Дальнейшая доставка грузов вглубь континентальной Антарктиды на станцию "Восток" велась санно-гусеничными походами (СГП). Сани были специально спроектированы, предварительно испытаны и способны перевозить груз весом до 60 тонн.
Расстояние между прибрежной станцией "Прогресс" и станцией "Восток" составляет около 1 450 км по ледяной пустыне. При этом на трассе подъем до высоты местами достигает 3 500 м над уровнем моря, встречаются заструги - вытянутые вдоль ветра узкие и твердые снежные гребни длиной до нескольких метров и высотой иногда до 1,5 м, рыхлые снега. За первые 250 км СГП преодолели подъем на высоту 2 500 м. Передвижение шло в условиях низких температур. На участке ближе к станции "Восток" она иногда летом опускалась ниже 50 градусов.
Строительные работы
Для возможности работы на станции "Восток" люди проходили специальную подготовку, включающую восхождение на Эльбрус, так как, находясь на станции, они фактически строят на вершине горы.
Строители работали в две смены проходят при температурах ниже 30 градусов и давлении около 400 мм рт. ст. Грузоподъемные операции осуществлялись кранами грузоподъемностью 80 тонн, изготовленными в Челябинске специально для работ в Антарктиде.
На зимовку в 2023 году остались 22 строителя для завершения всех внутренних работ, обвязки и наладки инженерных сетей трех блоков комплекса. Во время зимовки с апреля по август в Антарктиде царит полярная ночь. На станции "Восток" температура опускается ниже 80 градусов. В таких условиях строители продолжают работать.
За летний сезон 2023-2024 годов были собраны оставшиеся два блока "А" и "В" НЗК "Восток", первые три блока НЗК подготовлены к вводу в опытно-промышленную эксплуатацию, на них планируется поэтапно перенести все научные программы.