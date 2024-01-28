Путин назвал запуск зимовочного комплекса в Антарктике большим событием для РФ и союзников

СТРЕЛЬНА, 28 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил о важности ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде для РФ и для ее стран-союзников. В церемонии также принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Открытие нового зимовочного комплекса на легендарной станции "Восток" - это событие большое и знаменательное и для наших ученых-полярников, и, я думаю, что даже для всей страны <...> и для нашей страны, и для наших партнеров, для наших друзей", - сказал глава государства.

Он обратил внимание, что в исследовании, освоении Антарктиды отечественным исследователям, первопроходцам принадлежит одно из ключевых мест. Путин в этой связи упомянул первую русскую антарктическую экспедицию под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. "Это наша общая история, история свершений наших предков, которыми по праву гордятся и в России, и в Белоруссии", - отметил президент. "Как известно, наши ученые постоянно трудятся в Антарктике с 1955 года. На их счету сотни величайших открытий", - добавил он.

Путин продолжил, что сегодня на континенте круглый год работают пять российских научных станций, и станция "Восток" - самая южная. "В данном случае слово "южная" имеет совсем другой смысл, чем в наших северных широтах. Юг в Антарктике - это суровые, экстремальные в полном смысле этого слова условия. Станция "Восток" расположена прямо на полюсе холода", - продолжил российский лидер, указав, что в августе - самом холодном месяце года в этом регионе - температура достигает минус 80 градусов.

"Условия на станции "Восток", без всякого преувеличения, экстремальные. Настоящее высокогорье - почти 3,5 тыс. м над уровнем океана. Низкое содержание кислорода, максимально сухой воздух, жесткое ультрафиолетовое излучение. А еще надо к этому прибавить удаленность от берега - порядка 1,5 тыс. км. И пять месяцев полной темноты", - перечислил Путин. По его словам, сложно себе даже представить такие условия, при этом полярники, ученые, специалисты разных профессий здесь не просто живут, но и работают, реализуют программы масштабных исследований.