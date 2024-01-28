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Путин назвал российскую станцию "Восток" в Антарктиде одной самых современных

Президент РФ отметил, что возможности станции увеличились

СТРЕЛЬНА, 28 января. /ТАСС/. Российская научно-исследовательская станция "Восток" - одна из самых современных и хорошо оснащенных в Антарктиде, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса.

"До недавнего времени условия на станции были весьма скромными. Аскетичными, можно сказать. Были далеки от современного уровня и комфорта. Последний капитальный ремонт был здесь более 40 лет назад. Первые строения, насколько я знаю, уже давно погребены под снегом. Даже чуть более поздние - частично или полностью погружены в снег", - описал обстановку глава государства.

Однако, продолжил он, сейчас ситуация изменилась. "Возможности станции увеличились на порядок. Сегодня она в Антарктиде одна из самых современных и хорошо оснащенных", - отметил Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Путин дал старт эксплуатации нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде
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