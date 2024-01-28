Путин: комплекс РФ в Антарктиде станет открытой площадкой для ученых разных стран

СТРЕЛЬНА, 28 января. /ТАСС/. Российская антарктическая станция "Восток", получившая новый зимовочный комплекс, станет открытой площадкой для работы исследователей из многих стран мира. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая комплекс по видеосвязи.

"Новая станция позволит укрепить сотрудничество ученых из разных стран, станет открытой площадкой для решения актуальных проблем в сфере изучения природы и окружающей среды и, конечно, для продвижения совместных научных инновационных программ в рамках Союзного государства России и Белоруссии", - заявил глава государства.

Путин обратил внимание, что у станции "задач, безусловно, действительно много: в их числе мониторинг солнечной активности и других изменений космической погоды, которые воздействуют и на технику, и на человека, изучение роли Антарктиды в глобальном изменении климата". "Очень важно было создать условия для продолжения такой нужной и нашей стране, да и всему человечеству работы", - заключил президент.

"Зимовочный комплекс - это, пожалуй, лучший, главный подарок к юбилейной семидесятой российской антарктической экспедиции, которая стартует после этого года, залог успеха выполнения ее важных для России, да и для всей мировой науки задач", - добавил Путин.

Станция "Восток" была основана в 1957 году, дважды реконструирована - в 1974 и 1982 годах - и трижды консервировалась. До открытия нового комплекса она не удовлетворяла современным требованиям к эксплуатации, ее изношенность превышала 90%. В 2012 году российские ученые совершили открытие, обнаружив подо льдом уникальное реликтовое озеро, названное Восток в честь станции. С инициативой построить новый комплекс в 2015 году выступил председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон.