Европейцы оказались предрасположены к рассеянному склерозу из-за древних мутаций

ТАСС, 10 января. Международный коллектив палеогенетиков обнаружил, что высокая предрасположенность к развитию рассеянного склероза среди жителей Северной и Западной Европы связана с тем, что примерно 5 тыс. лет назад среди их предков распространились две сотни мутаций, которые изначально помогали древним людям активнее бороться с инфекциями. Об этом сообщила пресс-служба Кембриджского университета.

"Благодаря этому удивительному открытию мы сделали большой шаг вперед в изучении эволюционных корней рассеянного склероза и других аутоиммунных болезней. Раскрытие связи между современной болезнью и стилем жизни наших далеких предков в очередной раз подчеркивает то, насколько сильно древние особенности иммунной системы влияют на нашу жизнь в современном мире", - заявил научный сотрудник Кембриджского университета Уильям Барри, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Палеогенетики пришли к такому выводу в рамках проекта, нацеленного на изучение структуры геномов около 5 тыс. древних людей, которые обитали на территории современной западной Европы и разных регионов Азии начиная с 34 тыс. лет назад и по нынешнее время. В их число вошли как представители разных племен охотников-собирателей, так и первых земледельцев и скотоводов Евразии, часть из которых обитала в причерноморских и прикаспийских степях современной России и Казахстана.

Исследователи воспользовались этим банком данных для раскрытия истории миграций древних народов Евразии, а также для поиска возможных генетических причин существования различий в облике и предрасположенности к разным болезням. В частности, ученые обнаружили, что предки современных жителей Северной и Западной Европы примерно 5 тыс. лет назад приобрели набор из около двух сотен мутаций, которые связаны с повышенной вероятностью развития рассеянного склероза.

По словам ученых, эти изменения в структуре ДНК, повышающие общую вероятность развития рассеянного склероза примерно на 30%, быстро распространились среди древних жителей Европы, что говорит об изначально благотворном характере этих перемен в структуре генома. Исследователи отмечают, что эти вариации генов повышают активность иммунной системы, что, вероятно, помогало предкам европейцев активнее бороться с болезнями домашних животных, которые были завезены примерно в это же время на север и запад Европы мигрантами из степей Прикаспия и Причерноморья.

Эти же древние скотоводы, как отмечается в сообщении, принесли в генофонд жителей западной и северной Европы те вариации генов, которые ассоциируются с высоким ростом. Это объясняет то, почему выходцы из стран Западной и Северной Европы значительно превосходят в этом отношении обитателей юга современной Европы, в чьем геноме данные вариации ДНК встречаются относительно редко из-за отсутствия контактов с древними степными народами.

О рассеянном склерозе

Рассеянный склероз представляет собой аутоиммунную болезнь нервной системы, при развитии которой клетки иммунной системы начинают атаковать оболочку нервных волокон, так называемый миелин. В результате этого нервы начинают хуже проводить сигнал и "замыкать", что изначально приводит к легкому онемению конечностей, а при прогрессировании болезни может вызвать паралич, слепоту и смерть. Особенно часто рассеянный склероза развивается у жителей Северной и Западной Европы, на чью долю приходится около половины от общего числа носителей данной болезни в мире.