Исследование показало, что экзосомы помогают облегчить симптомы аутоиммунных заболеваний

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Ученые из России, Молдовы и Турции смогли облегчить симптомы рассеянного склероза и псориаза у мышей благодаря использованию экзосом - пузырьков, способных доставлять вещества в ткани. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сеченовского университета Минздрава России.

"В Сеченовском университете Минздрава РФ завершается трехлетний международный проект ученых из России, Молдовы и Турции, которые изучали применение экзосом в лечении рассеянного склероза и псориаза на животных моделях. Как показали результаты масштабного исследования, экзосомы (микроскопические пузырьки размером 30-100 нанометров, способные переносить вещества от клетки к клетке) помогли снизить проявления рассеянного склероза (аутоиммунного энцефаломиелита) и псориаза у мышей", - говорится в сообщении.

Благодаря этой разработке может быть создан препарат на основе экзосом, добавили в пресс-службе. В исследовании ученые использовали два вида экзосом - регуляторных Т-клеток и мезенхимальных стволовых клеток жира человека. Оно показало, что после лечения экзосомами у мышей снизилась толщина кожи почти до уровня здорового животного, а также понизились маркеры воспаления. Ученые также проанализировали разные способы применения экзосом при псориазе и выяснили, что более выраженный эффект дает местное применение, в отличие от внутрикожных инъекций.

По словам научного руководителя научно-технологического парка биомедицины Петра Тимашева, сейчас во всем мире растет интерес к изучению таргетных методов лечения аутоиммунных заболеваний. Одним из них может стать терапия экзосомами.

"В последние годы множество исследований было посвящено изучению терапевтического потенциала экзосом. В то время как экзосомы МСК уже сравнительно хорошо охарактеризованы, экзосомы регуляторных Т-клеток остаются менее изученными, и это несмотря на свои иммуномодулирующие свойства и потенциал для лечения аутоиммунных заболеваний. Поэтому мы хотели подтвердить эффективность использования экзосом регуляторных Т-клеток и экзосом МСК на моделях рассеянного склероза и псориаза у мышей", - цитирует Тимашева пресс-служба.