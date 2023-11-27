Клеточная терапия рассеянного склероза прошла первую фазу испытаний

ТАСС, 27 ноября. Международный коллектив медиков доказал в рамках первой фазы клинических испытаний, что инъекции стволовых клеток в мозг пациентов с рассеянным склерозом безопасны для жизни больных и при этом значительно замедляют дегенерацию центральной нервной системы. Об этом сообщила пресс-служба британского Кембриджского университета.

"Наше исследование является достаточно скромным по масштабам, однако и в этом случае нам удалось показать, что клеточная терапия является безопасной для пациентов и что связанный с ней благотворный эффект сохранялся на протяжении более 12 месяцев. Это означает, что мы можем приступать к следующей фазе клинических испытаний", - заявил профессор Кембриджского университета (Великобритания) Стефано Плукино, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Профессор Плукино и его коллеги пришли к такому выводу в рамках клинических испытаний, в ходе которых ученые вводили в мозг 15 добровольцев, страдавших от тяжелых форм быстро прогрессирующего рассеянного склероза, культуры особых стволовых клеток. По своим свойствам они напоминали те стволовые клетки, которые участвуют в формировании мозга зародыша, а также присутствуют в небольших количествах во взрослых нервных тканях.

Ученые достаточно давно предполагают, что такие инъекции могут остановить развитие нейродегенеративных болезней, в том числе рассеянного склероза. Руководствуясь этой идеей, профессор Плукино и его коллеги разработали подход, позволяющий выращивать большое число подобных клеток и безопасно напрямую вводить их в нервные ткани пациентов.

Используя этот подход, медики ввели от 5 млн до 24 млн стволовых клеток в мозг добровольцев и затем на протяжении года наблюдали за тем, как эти клеточные инъекции повлияли на состояние больных. Собранные данные показали, что терапия не вызывала серьезных и необратимых побочных эффектов у добровольцев, но при этом состояние большинства больных стабилизировалось, тогда как до начала лечения оно быстро ухудшалось.

В ближайшее время ученые планируют начать вторую фазу испытаний с участием большего числа добровольцев, в рамках которых исследователи всесторонне изучат эффективность клеточной терапии. Успешное завершение этих опытов необходимо для начала массового применения стволовых клеток для лечения тяжелых форм прогрессирующего рассеянного склероза, подытожили профессор Плукино и его коллеги.

О рассеянном склерозе

Рассеянный склероз представляет собой аутоиммунную болезнь нервной системы, при развитии которой клетки иммунной системы начинают атаковать оболочку нервных волокон, так называемый миелин. В результате нервы начинают хуже проводить сигнал и "замыкать", что изначально приводит к легкому онемению конечностей, а при прогрессировании болезни может вызвать паралич, слепоту и смерть.

На текущий момент ученые предполагают, что главной причиной развития рассеянного склероза является нарушение работы иммунной системы в результате развития вирусных инфекций. Главным кандидатом на эту роль считается вирус Эпштейна - Барр (EBV), способный проникать в нейроны и клетки иммунной системы и нарушать их работу, что заставляет иммунитет атаковать нервную систему.