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Ученые из России изучили движения водных существ для создания плавающих роботов

Исследование механизмов, которые используют рыбы, саламандры и черепахи для движения в воде, позволило сформулировать основные этапы дальнейшего развития биоморфных роботов, рассказали в пресс-службе вуза
© EPA-EFE/YONHAP

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Специалисты Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта и Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского изучили движение водных организмов и определили основные этапы дальнейшего развития плавающих роботов. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. Статья с описанием работы опубликована в журнале Physics of Life Reviews.

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Как поясняется в сообщении, ученые рассмотрели основные механизмы, которые используют рыбы, саламандры и черепахи для движения в воде, и самые эффективные способы применения этих механизмов биоморфными роботами.

"Окончательно мы сформулировали основные этапы дальнейшего развития биоморфных плавающих роботов нового поколения", - подчеркнули в вузе.

В статье отмечается, что начиная с 1990-х годов исследователи разработали множество механик, с помощью которых роботы могут воспроизводить движения водных организмов, однако этих моделей оказалось недостаточно, чтобы покрыть весь диапазон движений, которые наблюдаются в природе.

"На основе современных вычислительных технологий, искусственного интеллекта, обработки больших данных, "умных" материалов и электроники плавающие роботы способны не только имитировать простую локомоцию, но и демонстрировать адаптивное двигательное поведение и принимать решения - а это важно в современном контексте развития беспилотных технологий", - отмечается в сообщении.

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