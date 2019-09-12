Британские инженеры разработали робота, парящего над водой как летучая рыба

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Инженеры из Имперского колледжа Лондона (Великобритания) изобрели робота, который может передвигаться как летучая рыба. Результаты работы представлены в американском журнале Science Robotics.

Робот передвигается с помощью небольшого насоса, который закачивает воду в специальную камеру, где происходит химическая реакция с карбидом кальция. В результате образуется газовая струя, выталкивающая его из воды и позволяющая ему пролететь за раз до 26 м. Как указывают ученые, робот весом в 160 г может генерировать силу, которая в состоянии поднимать объекты, в 25 раз превосходящие его собственный вес. Именно это позволяет ему отрываться от поверхности воды и перелететь даже через высокие волны.

По своему внешнему виду и способу передвижения робот похож на летучую рыбу, которая при помощи сильных ударов хвостом выпрыгивает из воды и парит в воздухе, используя свои широкие грудные плавники, преодолевая таким образом по несколько десятков метров. Высота полета летучих рыб может достигать 5 м, а дальность - до 50 м.

Робота можно использовать при сборе образцов воды для определения уровня ее загрязнения. "Такие виды автономно передвигающегося робота могут быть полезны при мониторинге состояния воды, особенно в тех условиях, когда жизни и здоровью человека угрожает опасность, как, например, во время аварий, связанных с ядерной энергетикой, или наводнений", - приводит агентство "Синьхуа" слова одного из авторов исследования Рафаэля Дзуффри. Как признался газете The Independent инженер Мирко Ковач, наиболее сложной задачей было "заставить столь маленького робота оторваться от поверхности воды".

Ученые испытали робота в озере и в лабораторных условиях. Теперь инженеры планируют протестировать робота в океане в районе коралловых рифов и морских нефтяных платформ.