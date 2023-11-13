Во Владивостоке школьники показали технологию создания бактериального удобрения

"Нехватка фосфора в почве - один из факторов, ограничивающих возможности агропромышленности. Поэтому школьники создали технологию производства удобрения на основе бактерии с фосфатмобилизующими свойствами, которое позволит сельхозкультурам получать больше ценных веществ и быстрее расти. Над разработкой подобных биопрепаратов работают ведущие лаборатории, которые могут использовать наработки участников олимпиады для решения задач агропромышленного комплекса", - говорится в сообщении.

Полуфинал всероссийской олимпиады по агрогенетике для старшеклассников "Иннагрика" прошел во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета. Юные ученые предложили свои решения актуальных проблем АПК - выведение засухоустойчивых сельскохозяйственных культур, создание бактериальных удобрений, генетические методы анализа для селекции пшеницы и другие.

"Участники "Иннагрики" глубоко вовлечены в исследования, способствующие повышению эффективности сельского хозяйства и сохранению окружающей среды. Дети, которые приехали в Дальневосточный федеральный университет - это будущая элита агротеха, уже сегодня предлагающая решения для аграрной отрасли", - приводит пресс-служба слова заместителя исполнительного директора компании "Иннопрактика" Владимира Авдеенко.

В 2023 году к работе с полуфиналистами "Иннагрики" на научных площадках присоединились эксперты Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова и научно-технологического университета "Сириус". Помимо Владивостока, полуфиналы олимпиады "Иннагрика" прошли еще в двух регионах - Краснодарском крае на базе Кубанского государственного аграрного университета и в Воронеже. Финал олимпиады состоится в Нижнем Новгороде 5-10 декабря.

"Иннагрика" - Всероссийская олимпиада по агрогенетике для школьников старших классов. Ее целями является повышение престижа аграрных профессий будущего и формирование резерва специалистов по аграрной генетике, в том числе будущей технологической элиты АПК.