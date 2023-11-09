Найдены микробы, способные сделать плодородной почву Луны

ТАСС, 9 ноября. Китайские биотехнологи и астробиологи выяснили, что лунную почву можно сделать пригодной для роста земной флоры, если добавить в нее культуру из трех микробов, способных извлекать фосфор из лунных пород и доставлять его в корни растений. Подобные микробные добавки позволят культивировать растения на лунных базах, пишут исследователи в статье в научном журнале Communications Biology.

"Мы проверили, можно ли использовать микробов для преобразования лунного грунта в субстрат для выращивания растений. Проведенные нами опыты показали, что три из пяти изученных нами бактерий, способных извлекать фосфор из неорганической среды, могут жить в лунном грунте, повышать биодоступность соединений фосфора и тем самым ускорять рост растений", - пишут исследователи.

К такому выводу пришла группа китайских биотехнологов и астробиологов под руководством профессора Китайского сельскохозяйственного университета в Пекине Сунь Чжэньцая при проведении опытов на аналогах реголита, лунного грунта, состоящего из измельченных фрагментов астероидов, метеоритов и пород коры естественного спутника Земли.

Профессор Сунь Чжэньцай и его коллеги изучили химический состав аналога грунта, доставленного на Землю миссией "Аполлон-14", и пришли к выводу, что в нем содержится очень мало растворимых соединений фосфора, критически важных для роста растений. Ученые предположили, что их недостаток можно ликвидировать, если внутри лунного грунта будут обитать колонии земных бактерий, способные извлекать фосфор из нерастворимых лунных пород и превращать его в "съедобные" для растений формы.

Руководствуясь этой идеей, исследователи проследили за тем, способны ли жить в толще лунного грунта пять подобных земных микробов, в том числе четыре представителя рода Bacillus и бактерия вида Pseudomonas fluorescens. Эти опыты указали на то, что сразу три из пяти микробов активно размножались внутри реголита на протяжении долгого времени и наращивали концентрацию растворимых фосфатов в почве.

Смесь из этих бактерий ученые ввели в образцы лунной почвы, куда были высажены саженцы Nicotiana benthamiana, близкого родича табака. Последующие наблюдения показали, что культуры микробов примерно в четыре раза ускорили набор биомассы этим растением, в результате чего табак рос в аналоге лунного реголита почти столь же быстро, как и на Земле. Это позволяет использовать почву Луны для выращивания растений на будущих лунных базах и колониях, подытожили исследователи.

Подготовка к колонизации Луны

В последние годы сотни научных коллективов по всей планете работают над созданием технологий, которые позволяли бы использовать солнечный свет и локальные ресурсы Луны для обеспечения будущих лунных баз и колоний кислородом, водой, пищей и всеми остальными необходимыми ресурсами. Некоторые подобные опыты проводятся на пробах настоящего лунного грунта, полученных в рамках программы "Аполлон" (США) или миссии "Чанъэ-5" (Китай), а также на их рукотворных аналогах.