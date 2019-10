Влияние электронных сигарет оказалось схоже с последствиями газовой атаки

ТАСС, 3 октября. Повреждения в легких американцев, которые пользовались электронными сигаретами, похожи на последствия химических ожогов, в частности, горчичного газа, который использовали во время Первой мировой войны. К такому выводу пришли американские врачи, чью статью опубликовало научное издание New England Journal of Medicine. Кратко об этом сообщает газета New York Times.