Влияние электронных сигарет оказалось схоже с последствиями газовой атаки

ТАСС, 3 октября. Повреждения в легких американцев, которые пользовались электронными сигаретами, похожи на последствия химических ожогов, в частности, горчичного газа, который использовали во время Первой мировой войны. К такому выводу пришли американские врачи, чью статью опубликовало научное издание New England Journal of Medicine . Кратко об этом сообщает газета New York Times .

Электронная сигарета - это устройство, которое отдаленно напоминает обычную сигарету. При этом вместо табачного дыма оно производит водяной пар с различными ароматизаторами, среди которых могут быть как "безвредные" фруктовые, так и никотин. Поскольку эти устройств вошли в обиход совсем недавно, ученые еще не накопили базы данных о том, как эти сигареты влияют на здоровье человека.

Медики из Клиники Майо в Скоттсдейле (США) исследовали образцы легочной ткани 17 пользователей электронных сигарет со всей страны. "Если честно, эти образцы выглядели так, как вы бы ожидали увидеть [в легких] у неудачливого рабочего после аварии на производстве, во время которой разлилась бочка опасных химикатов", - рассказал один из авторов статьи Брэндон Ларсен.

Ученые считают, что причиной таких изменений стали химические соединения, которые входят в состав жидкостей, используемых в электронных сигаретах. Авторы более ранних исследований предполагали, что легким могут также вредить различные масла, образующиеся при "курении" электронных сигарет. Они могут закупоривать легкие и мешать дыханию. Однако врачи не нашли в исследованных образцах следов таких масел.

Доктор Ларсен отметил, что у потребителей электронных сигарет повреждаются ткани дыхательных путей. В результате того, что организм пытается "вылечить" эти повреждения, ткани становятся толще, омертвевшие клетки отшелушиваются и забивают легкие и дыхательные пути. Все это в комплексе может затруднять дыхание и приводить к заболеваниям легких.

"Исходя из тяжести повреждений [легких], которые мы наблюдали, я не удивлюсь, если мы в будущем встретим людей, у которых будут серьезные проблемы с легкими [из-за использования электронных сигарет]", - заключил врач.

Сейчас с электронными сигаретами врачи связывают около 800 случаев легочных заболеваний в США, 16 из них привели к смерти пациентов. Однако выяснить, что конкретно вызвало эти заболевания - вещества в составе этих сигарет или возможная неисправность самих устройств - специалисты пока не могут.