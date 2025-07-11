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Выведен сорт "космического риса"

Новый сорт отличается растениями меньшего размера, более высокой продуктивностью и большей питательной ценностью
© Adi Putra Eka Prasetyanto/Shutterstock/FOTODOM, архив

РИМ, 11 июля. /ТАСС/. Итальянские ученые вывели специальный сорт риса, который можно выращивать в космосе. Как сообщает агентство ANSA, это стало результатом экспериментального проекта "Лунный рис" Итальянского космического агентства, реализованного тремя университетами - Миланским государственным, римским "Сапиенца" и Неаполитанским университетом имени Федерико II.

Ученые представили первые результаты исследований, осуществлявшихся в течение 9 месяцев. Всего программа рассчитана на четыре года. Новый сорт отличается растениями меньшего размера, более высокой продуктивностью и большей питательной ценностью. Предполагается, что такой рис можно будет в будущем выращивать в колониях на Луне и Марсе.

В Милане путем селекции вывели карликовую мутацию растения размером не более 10 см. В "Сапиенце" вывели ген, который способствует сохранению высокой продуктивности и роста, а также повышению содержания белка, который нужен при нехватке мяса в космической экспедиции. Университет Федерико II обладает опытом имитации условий микрогравитации и разведения растений в космосе. Ученые поясняют, что все подобные опыты лучше проводить на Земле при создании искусственных условий, поскольку в космосе осуществлять их сложнее и дороже.

Помимо практического значения - самоснабжения продовольствием - любая активность, связанная с земными культурами, способствует лучшему психологическому состоянию астронавтов в долгосрочной экспедиции, говорят ученые. Они также указывают, что их исследования вполне могут иметь практическое применение и в экстремальных земных условиях - в пустынях, за Полярным кругом, в Арктике, в малых закрытых пространствах.

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