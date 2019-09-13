Академии наук пока ничего не рассказали о планах реорганизации научных фондов

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) до сих пор не получила никакой официальной информации о том, что планируется реорганизовать российские научные фонды. Об этом президент РАН Александр Сергеев сообщил журналистам в пятницу.

"Даже после того, как в СМИ стали обсуждать этот вопрос, даже после заявления профсоюза РАН, до сегодняшнего момента в Академию наук никакого официального документа относительно того, что планируется (реорганизовать российские научные фонды - прим. ТАСС), не поступало. Мы, в РАН, считаем правильной тематику Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и поддержку с его стороны, к примеру, региональных проектов", - сказал Сергеев.

О реформе научных фондов

О том, что российские научные фонды могут быть реогранизованы, впервые публично сказал 5 сентября помощник президента РФ Андрей Фурсенко. Позже, 10 сентября, возможную реформу обсудили на заседании президиума Российской академии наук (РАН). Академики рассказали, что опасаются расформирования РФФИ в результате реформы. Президиум РАН сообщил, что академия должна непосредственно участвовать в обсуждении планов реорганизации ведущих российских научных фондов. В связи с этим президиум РАН намерен обратиться в правительство, а профсоюз РАН выступил против массового сокращения грантовых программ РФФИ.

Глава Минобрнауки РФ Михаил Котюков 11 сентября сообщил журналистам, что систему научных фондов в стране нужно реформировать для того, чтобы повысить их результативность и общую слаженность в работе. По словам министра, работу фондов хотят систематизировать, чтобы в центре внимания были интересы исследователей и приоритетные направления развития науки в стране.

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) был создан указом президента в 1992 году. Сейчас он активно поддерживает научные исследования в 63 регионах России. Ежегодно в заявках на гранты РФФИ участвуют 90 тыс. ученых, 20 тыс. заявок становятся победителями. В 2018 году бюджет РФФИ, выделенный на грантовую поддержку фундаментальных исследований, составил 21 млрд рублей.