Профсоюз РАН выступил против массового сокращения грантовых программ РФФИ

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Профсоюз работников Российской академии наук (РАН) выступил против сокращения массовых грантовых программ Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), которое планируется в рамках оптимизации работы российских научных фондов. Об этом сообщила пресс-служба профсоюза.

"Профсоюз работников РАН получил из Минобрнауки РФ разъяснения по ситуации с РФФИ. Как оказалось, вопрос о частичном перераспределении бюджетных средств от РФФИ в Российский научный фонд (РНФ) практически решен. Во имя мифической "оптимизации" планируется свернуть ряд массовых грантовых программ РФФИ, в том числе базовую - по поддержке инициативных проектов по областям знаний. Намеченные преобразования представляются нам крайне вредными", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным профсоюза, средства закрытых программ РФФИ пойдут на увеличение финансирования программ РНФ, в частности, президентской программы исследовательских проектов. Кроме того, власти обсуждают предложение использовать эти средства и для расширения функционала РНФ по поддержке значимых инициатив вроде развития генетических технологий и создания крупной исследовательской инфраструктуры. РФФИ, по данным профсоюза, превратится в аналитический и мониторинговый центр, за которым останется только проведение международных конкурсов.

"Концентрация бюджетных ресурсов на поддержке проектов самого высокого уровня и самых лучших ученых приведет к негативным последствиям. Активно работающие научные группы останутся без финансирования, а ведь для многих из них гранты РФФИ были единственной возможностью получить средства на материально-техническое обеспечение исследований. В итоге нас ждет отток ученых, падение уровня и объема проводимых в большинстве университетов и научных институтов фундаментальных исследований, концентрация сильных коллективов в небольшом числе организаций в нескольких крупных городах России", - пояснили в профсоюзе РАН.

В пресс-службе отметили, что благодаря поддержке РФФИ гранты на научные исследования ежегодно получали тысячи научных групп по всей стране. При этом представители ученых согласны, что конкурсную политику РФФИ нужно менять. "Однако ученые предлагали ровно обратное решение - сосредоточить выделяемые фонду бюджетные ресурсы на массовых программах грантовой поддержки исследований", - отмечается в сообщении.

В профсоюзе считают, что финансирование программ РНФ должно увеличиваться за счет дополнительных бюджетных ресурсов, и призывают обсуждать тему реформирования научных фондом с широким участием научного сообщества.

О реформе научных фондов

О том, что российские научные фонды могут быть реогранизованы, впервые публично сказал 5 сентября помощник президента РФ Андрей Фурсенко. Позже, 10 сентября, возможную реформу обсудили на заседании президиума Российской академии наук (РАН). Академики рассказали, что опасаются расформирования РФФИ в результате реформы. Президиум РАН сообщил, что академия должна непосредственно участвовать в обсуждении планов реорганизации ведущих российских научных фондов. В связи с этим президиум РАН намерен обратиться в правительство.

Глава Минобрнауки РФ Михаил Котюков 11 сентября сообщил журналистам, что систему научных фондов в стране нужно реформировать для того, чтобы повысить их результативность и общую слаженность в работе. По словам министра, работу фондов хотят систематизировать, чтобы в центре внимания были интересы исследователей и приоритетные направления развития науки в стране.

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) был создан указом президента в 1992 году. Ежегодно в заявках на гранты РФФИ участвуют 90 тыс. ученых, 20 тыс. заявок становятся победителями. В 2018 году бюджет РФФИ, выделенный на грантовую поддержку фундаментальных исследований, составил 21 млрд рублей.