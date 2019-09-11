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РАН настаивает на всестороннем обсуждении реорганизации научных фондов

Академия обратилась по этому поводу в правительство РФ
Здание РАН Антон Новодережкин/ТАСС
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Здание РАН
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Российская академия наук обратилась к правительству РФ по поводу того, что нужно широко обсудить реорганизацию научных фондов. Текст обращения есть в распоряжении ТАСС.

"Российская академия наук настаивает на всестороннем обсуждении планируемой реорганизации научных фондов и будущего РФФИ (Российского фонда фундаментальных исследований) с научным сообществом страны при непосредственном участии РАН", - говорится в документе.

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РАН отмечает, что никаких официальных документов, которые подтверждали бы информацию в СМИ о предполагаемой реорганизации, она не получала.

"Как государственная структура, отвечающая за осуществление всех программ в нашей стране, связанных с фундаментальными научными исследованиями, Российская академия наук должна участвовать в принятии столь серьезных решений. Кулуарные, односторонние обсуждения и действия в этом вопросе недопустимы", - говорится в обращении.

Авторы документа отмечают, что особое беспокойство вызывает судьба старейшего научного фонда - Российского фонда фундаментальных исследований, "который может перестать существовать как самостоятельная организация, оказывающая грантовую поддержку научным коллективам и отдельным ученым".

РФФИ был создан в 1992 году. Он ведет активную работу по поддержке научных исследований в 63 регионах России. Фонд стал одним из главных субъектов научной дипломатии, он поддерживает множество международных проектов, которые успешно реализуются. Сейчас подписано около 40 соглашений с крупнейшими иностранными научными фондами, в соответствии с которыми идут совместные проекты по итогам 60 конкурсов. В этом году в рейтинге эффективности расходования средств бюджета Министерства финансов Российской Федерации РФФИ стал первым среди главных распорядителей бюджетных средств, отмечают в РАН.

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