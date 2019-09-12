Крымский астроном открыл первую межзвездную комету

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Астроном из поселка Научного Бахчисарайского района Крыма Геннадий Борисов впервые в мире открыл межзвездную комету, прилетевшую в Солнечную систему из других звездных систем. Об этом он рассказал корреспонденту ТАСС. Открытие уже подтвердил Центр малых планет Международного астрономического союза.

"Обнаружена комета была в ночь на 30 августа 2019 года, и утром этого же дня я отправил свои наблюдения в США в Центр малых планет. Это был специальный рапорт-отчет с точной астрометрией, - рассказывает Борисов. - Информация об этом была размещена в международной странице подтверждения околоземных объектов. За 12 дней мое открытие об уникальности объекта подтвердили около 30 обсерваторий в мире. Когда уточнилась орбита, я получил вчера вечером подтверждение из Центра малых планет из Гарварда об открытии", - сообщил он.

По словам Борисова, комета получила порядковый номер, а также его имя - C/2019 Q4 (Borisov). Диаметр небесного тела составляет примерно 20 км, оно движется со скоростью около 30 км/с. Астроном заметил ее на границе созвездий Рыси и Рака. "Это межзвездный объект, орбита у него гиперболическая, прилетел он из других звездных систем, этот объект не является членом нашей Солнечной системы", - уточнил ученый.

Астроном добавил, что комету можно будет наблюдать в конце года в Южном полушарии.

Ранее ученые знали только об одном точно подтвержденном межзвездном объекте - астероиде 1I/Оумуамуа. Кроме него астрономы подозревали "межзвездность" еще у одного объекта, который взорвался в небе над Новой Зеландией в январе 2018 года.