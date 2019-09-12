В Солнечную систему, похоже, залетела комета от другой звезды. Что будет дальше?

Две недели назад крымский астроном Геннадий Борисов обнаружил комету. Ее орбита такова, что она не могла скрываться в окрестностях Солнца. Мы расспросили об открытии Борисова и других астрономов

Кометы, астероиды, планеты и другие небесные тела поблизости от Солнца привязаны к нашей звезде силой гравитации. Около других звезд происходит то же самое: из-за колоссальной массы они образуют вокруг себя системы, из которых просто так не выберешься. Все, что летает неподалеку от нас, где-то здесь и образовалось миллиарды лет назад. Или почти все. Гипотетически небесное тело может сбежать от своей звезды. "Допустим, вокруг Солнца летает комета. Если рядом пройдет другая звезда, то она может совершить с кометой гравитационный маневр. Тогда комета сорвется и улетит прочь. Спустя тысячи лет она может вернуться, а может быть захвачена другой звездой", — рассказывает один из возможных сценариев заведующий Звенигородской обсерваторией Института астрономии РАН Сергей Барабанов. Объект — пришелец из другой системы сложно засечь. Во-первых, долетают они, скорее всего, сравнительно редко. Во-вторых, они маленькие и тусклые. До 2017 года ученые лишь предполагали, что такие небесные тела существуют, пока случайно не обнаружили астероид, названный Оумуамуа. Хотя его заметили, когда он уже миновал ближайшую точку к Солнцу и покидал нашу систему, это все равно была огромная удача.

30 августа 2019 года крымский астроном-любитель Геннадий Борисов вел наблюдения через телескоп размером с полдивана, который он сам сконструировал и установил на открытой площадке в километре от обсерватории полгода назад. "Среди любителей Геннадий Борисов известный строитель телескопов", — говорит Сергей Барабанов. Сам Борисов называет себя охотником на кометы: прежде он открыл уже семь штук, но все они прилетали из Солнечной системы. "Данные наблюдений я отправил в Центр малых планет в Гарварде. Их выложили в интернет на страницу подтверждения околоземных астероидов и комет, и обсерватории по всему миру начали смотреть в эту точку неба", — рассказывает Геннадий Борисов. По его словам, сначала казалось, что это обычная комета, но по мере поступления данных становилось все очевиднее, что это уникальный объект. Он движется по гиперболической орбите со скоростью 30 км/сек относительно Солнца, как бы прошивая насквозь нашу систему. Старший преподаватель кафедры астрономии и космической информатики Харьковского национального университета Иван Слюсарев вспоминает, что его попросили понаблюдать за объектом 8 сентября. Тогда он еще числился как потенциально опасный астероид. "Среди первых наблюдателей тела мы имели наибольший телескоп. Наши измерения позволили уточнить орбиту. Кроме того, на наших снимках можно было заметить признаки комы и хвоста, что подтверждало предположение Борисова о кометной природе тела", — говорит ученый. "Сегодня ночью вышел циркуляр Центра малых планет, где черным по белому написано, что этот объект существует, это комета, она получает имя C/2019 Q4 (Borisov). В этом циркуляре говорится, что я открыл новую комету. Другое дело, что его уникальность… будут новые наблюдения, данные, орбиту уточнят", — говорит Геннадий Борисов, имея в виду, что, хотя сомнений практически не осталось, происхождение небесного тела все-таки пока не подтверждено. Астероид Оумуамуа был открыт в обсерватории на Гавайях с помощью двух 1,8-метровых телескопов, а у Геннадия Борисова был только телескоп диаметром 65 см. По словам астронома, конкурировать с большими проектами стало практически невозможно. "Но я наблюдаю зону вблизи Солнца, куда большие проекты не любят лазить из-за рассветной засветки, атмосферной турбулентности, рефракции, — им хватает и остального неба, чтобы открывать что-то интересное. В области, куда я навожусь, им неудобно. Мне тоже неудобно, но выбора нет: иначе я не смогу их опередить. И вот случайно в эту область попал уникальный объект. Думаю, такого больше не будет", — объясняет Борисов.