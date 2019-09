Роснано: зависимость от оптоволокна из США несет риски для телекоммуникационной отрасли

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. "Роснано" видит риски для телекоммуникационной отрасли стран ЕАЭС в превалирующих поставках импортного оптоволокна. Об этом говорится в комментарии "Роснано" по поводу возбуждения Федеральной антимонопольной службой дела по признакам нарушения закона о защите конкуренции.

Дело возбуждено ФАС 10 сентября в отношении американской компании Corning Inc, ООО "Алтай-Кабель", ООО "ОКС 01", ООО "Сарансккабель-Оптика" и ООО "Инкаб", компании подозреваются в заключении антиконкурентных соглашений на рынке одномодового оптического волокна, говорится с в сообщении на официальном сайте ФАС. Компании заключали соглашения об обязанности приобретения оптического волокна производства Corning. Основанием для возбуждения дела стало поступление заявление АО "Оптиковолоконные системы", акционерами которого являются АО "Роснано, Банк ГПБ (АО) и Республика Мордовия.

ФАС установила, что "между Corning Inc и как минимум четырьмя заводами по производству волоконно-оптических кабелей связи заключены соглашения по гарантированному приобретению оптического волокна производства Corning Inc в объеме 85-100% собственной потребности, а также праву Corning Inc о приоритетных поставках".

"Неразвитость потребления собственного оптического волокна ставит Россию и страны ЕАЭС в положение зависимости от иностранного производителя. Поставки волокна импортного производства в условиях конкуренции на мировом рынке могут оказаться временной мерой, а сложившаяся ситуация полной зависимости от иностранного производителя несет системные риски для телекоммуникационной отрасли ЕАЭС в условиях цифровизации и разворачивания сетей стандарта 5G", - говорится в комментарии "Роснано".

На российском рынке, отмечается в документе, сохраняются нерыночные методы конкуренции со стороны иностранных производителей оптического волокна, которые значительно ограничивают потенциал развития отечественной волоконно- оптической индустрии.

Отечественный производитель

АО "Оптиковолоконные Системы" является первым и единственным на территории Евразийского экономического союза промышленным производством телекоммуникационного и технического оптического волокна. Благодаря проведенной в конце 2018 года модернизации производства производственные мощности завода увеличены с 2,4 млн км до 4 млн км, что покрывает более 80% потребности российского рынка. Проект дает возможность серийно изготавливать практически все известные типы оптических волокон.

Качество российского оптического волокна подтверждается не только наличием международных сертификатов, но и экспортом продукции ОВС в Китай и страны Европы.

"В силу исторически сложившейся зависимости от иностранных компонентов и оборудования, в течение длительного периода доступ новых конкурентов на российский рынок оптического волокна является ограниченным вследствие действий конкурентов, делающих нерентабельным выпуск отечественного оптического волокна, а также замещение указанной продукцией доли на низкомаржинальном, но стратегическом рынке", - говорится в комментарии "Роснано".

Демпинг на рынке и расследования Евразийской экономической комиссии

Производители оптического волокна из США и Японии, пользуясь своим доминирующим положением, с 2016 года искусственно занижают цены на оптическое волокно на российском рынке по сравнению с уровнем мировых цен более чем на 20%, что не позволяет предприятию работать на отечественном рынке в зоне положительной рентабельности, поясняется в документе.

В связи с этим в марте 2018 года Евразийская экономическая комиссия открыла антидемпинговое расследование в отношении одномодового оптического волокна, предназначенного для оптических кабелей связи, происходящего из США и Японии и ввозимого на таможенную территорию Евразийского экономического союза. В расследовании приняли участие как производители оптического волокна из США и Японии, так и российские кабельные заводы.

Комиссией был подтвержден факт наличия демпинга на территории ЕАЭС, а также его влияния на финансово-экономическое состояние отрасли, что нашло отражение в выводах, опубликованных в итоговом докладе ЕЭК о результатах антидемпингового расследования, отмечается в комментарии "Роснано".

Однако, ввиду того, что расследование было открыто по заявлению о замедлении развития отрасли (что является первым прецедентом на территории ЕАЭС), а предприятию удалось в одном из кварталов 2018 года получить прибыль, обусловленную резким скачком спроса за рубежом и, как следствие, увеличением объема экспорта и курсовой разницей валют, Комиссия по формальному признаку признала отрасль развитой, что повлекло за собой невведение антидемпинговой меры в отношении иностранных производителей оптического волокна. В свою очередь, американская компания Corning, занимающая доминирующее положение на российском рынке оптического волокна, сразу после публикации доклада снизила цены на свою продукцию еще на 15-25%.

Необходимо также отметить, что даже введение ввозной таможенной пошлины в отношении американского оптического волокна в размере 30% не оказало существенного влияния на сдерживание ввоза указанной продукции. Компания Corning, располагающая заводом по производству оптического волокна на территории Индии, обходит уплату указанного таможенной пошлины путем ввоза оптического волокна своего производства из Индии.

Комментариями компаний, в отношении которых Федеральной антимонопольной службой возбуждено дело, ТАСС пока не располагает.