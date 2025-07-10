Три закона робототехники Азимова предложили изменить для боевых гуманоидов

ГОНКОНГ, 10 июля. /ТАСС/. Использование боевых человекоподобных роботов, которые уже разрабатываются в мире, может вызвать этические проблемы, и для них уже не годятся три закона робототехники, предложенные Айзеком Азимовым. Такое мнение высказали китайские специалисты на страницах газеты Народно-освободительной армии Китая "Цзефанцзюнь бао".

Эксперты Юань И, Ма Е и Юэ Шигуан отмечают, что ведущие страны мира придают большое значение разработке гуманоидных роботов и их военному применению. Они полагают, что военным следует провести "этические и правовые исследования" в отношении применения гуманоидных роботов, чтобы "избежать моральных ловушек".

"Военные гуманоидные роботы - наиболее человекоподобное оружие на сегодняшний день. Возможные неизбирательные убийства и несчастные случаи, связанные с непредумышленным убийством при их массовом и стандартном применении, неизбежно повлекут за собой правовые обвинения и моральное осуждение", - говорится в статье.

В статье упоминаются три закона робототехники, предложенные американским писателем-фантастом Айзеком Азимовым. Они подразумевают, что робот не может допустить причинение вреда человеку, при этом должен выполнять все его приказы и заботиться о собственной безопасности, если это не противоречит первому правилу. Авторы подчеркивают, что боевые роботы, очевидно, нарушают первый закон и поэтому для них необходимы новые правила.

"В связи с этим военные гуманоидные роботы должны обеспечивать как минимум три вещи: подчиняться людям, не изменять программы, зависящие от людей, и не совершать насилие без ограничений со стороны пользователей. Уважать людей, строго отличать их от других целей и не уничтожать их без разбора. Защищать людей, уметь своевременно останавливать и ограничивать чрезмерное применение насилия", - считают китайские эксперты.

Варианты применения

Анализируя возможности боевого применения гуманоидных роботов, китайские эксперты предлагают пять основных сценариев. Первый: замена или помощь людям в наземных боях. "Боевые гуманоидные роботы с комплексными боевыми возможностями, близкими к человеческим, могут заменить пехоту в борьбе с противником в городских и полевых условиях, что может значительно снизить людские потери", - полагают авторы "Цзефанцзюнь бао".