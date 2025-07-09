В России создали систему нейроуправления роботами на базе мемристоров

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Специалисты Национального исследовательского Нижегородского государственного университета (ННГУ) им. Н. И. Лобачевского впервые в России разработали систему управления роботами с помощью сигналов мозга на базе мемристоров, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза, отметив, что она может найти применение в робототехнике, медицинских протезах и БПЛА-пилотировании.

По информации пресс-службы, междисциплинарный коллектив университета разработал образец системы на базе мемристоров, где оператор управляет движениями робота с помощью воображения. "Сигналы мозга считываются классическим ЭЭГ-шлемом и поступают по Wi-Fi на плату с мемристорным чипом, на котором команда обрабатывается и передается роботу. Оператор в процессе может скорректировать свою команду, например, изменить направление движения робота", - говорится в сообщении.

Как отметил заведующий научно-исследовательской лабораторией мемристорной наноэлектроники ННГУ Алексей Михайлов, вся электроника, используемая при разработке, полностью отечественная. Кроме того, по его словам, мемристоры были использованы в нейроуправлении впервые в России.

Отмечается, что технология на основе мемристоров позволит усовершенствовать управление робототехническими комплексами с помощью сигналов мозга, сделав его более быстрым, точным и энергоэффективным. "Чем сложнее действие, тем больше сигналов мозга необходимо зарегистрировать и обработать. Благодаря компактному размеру и быстродействию мемристоров для этого не понадобятся дополнительные компьютерные мощности. Нейросигналы можно будет обрабатывать на миниатюрных мобильных вычислителях и передавать их на систему управления с помощью беспроводной связи. Новая электронная компонентная база позволит снизить энергопотребление, значит, уменьшить вес и размер устройства. Система нейроуправления на мемристорах будет мобильной, компактной, энергоэффективной", - рассказал соавтор разработки, старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории мемристорной наноэлектроники ННГУ Сергей Щаников.

Разработка сможет найти применение в робототехнике, медицинских протезах и БПЛА-пилотировании.

Исследование проведено в рамках научной программы Национального центра физики и математики (направление № 9 "Искусственный интеллект и большие данные в технических, промышленных, природных и социальных системах") и создала необходимый задел для новых продукто-ориентированных проектов в процессе реализации программы "Приоритет-2030" (стратегический технологический проект Университета Лобачевского "Нейроморфные и квантовые технологии искусственного и гибридного интеллекта").