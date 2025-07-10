Раскрыт механизм действия перспективного антибиотика для рыбохозяйств

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Российские молекулярные биологи обнаружили, что вещество бациллибактин, вырабатываемое некоторыми бактериями из пробиотиков, блокирует работу важных ферментов в микробах, возбуждающих болезни у рыб. Это позволит использовать этих микробов для снижения риска распространения "супербактерий", сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

"Использование этих бактерий в рыбоводстве в качестве кормовой добавки может снизить потребность в традиционных антибиотиках, что важно для борьбы с устойчивостью микробов к лекарственным препаратам. Эффективная профилактика болезней у рыб, в свою очередь, будет способствовать устойчивому развитию аквакультуры и обеспечит стабильное производство рыбы для населения", - заявил декан факультета "Агропромышленный" ДГТУ Дмитрий Рудой, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.

Как отмечают ученые, болезни рыб, вызываемые стафиллококками, стрептококками, псевдомонадами и другими патогенными микробами, ежегодно приносят миллиардные убытки фермам по всему миру. Объем этих убытков постоянно растет, что связано с ростом стойкости бактерий к действию уже существующих антибиотиков. Это вынуждает ученых искать новые методы борьбы с данными инфекциями, которые бы могли действовать на "супербактерий".

В частности, одной из альтернатив для антибиотиков для рыб могут выступать пробиотики на базе бактерий вида Bacillus velezensis, вырабатывающих бациллибактин, фенгицин и сурфактин - три вещества с потенциально сильными противомикробными свойствами. Первые опыты с этими биомолекулами показали, что они подавляют рост некоторых болезнетворных микробов, однако для их использования на практике необходимо понимать, как именно они уничтожают патогены.

Для получения подобных сведений ученые просчитали то, как взаимодействуют эти вещества с белками синегнойной палочки, двух видов стафиолококка, а также патогенного микроба Aeromonas veronii. Эти расчеты показали, что бациллобактин подавляет работу сразу двух ферментов - глутаминсинтетазы и дигидрофолатредуктазы, играющих важную роль в метаболизмек микробов. Фенгицин и сурфактин также подавляли работу бактериальных ферментов, но уступали бациллобактину в 1,3-2 раза.

Схожие результаты ученые получили и в рамках опытов на культурах данных болезнетворных микробов, в которые исследователи добавляли образцы жидкости, в которой ранее выращивались культуры Bacillus velezensis. Это привело к полному подавлению роста всех изученных патогенов, что в перспективе позволит использовать данных микробов для защиты объектов аквакультуры от распространения возбудителей болезней рыб, стойких к действию антибиотиков.