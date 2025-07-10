Создан новый пористый материал для очистки жидкостей от токсичных примесей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Ученые университета ИТМО и Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе разработали новый пористый материал на основе диоксида кремния. Он обладает высокой удельной площадью поверхности и безопасен, что делает его перспективным для очистки газов и жидкостей от токсичных примесей и создания платформ для доставки лекарств, сообщили в пресс-службе ИТМО.

"Специалисты из Петербурга разработали новый материал на основе диоксида кремния, который значительно превосходит существующие оксидные аналоги и сопоставим по характеристикам с графеном: в частности, площадь его поверхности почти такая же - 2,5 тыс. м на 1 г. Создать материал удалось с помощью жидкостного химического синтеза: ученые на молекулярном уровне смешали органические и неорганические компоненты, а затем аккуратно удалили органику. В результате получилась очень пористая структура, похожая на ажурную сетку с тонкими стенками", - говорится в сообщении.

Материалы с большой удельной площадью поверхности используют для очистки газов и жидкостей от ионов тяжелых металлов и токсичных примесей, ускорения химических реакций, создания суперконденсаторов, платформ для доставки лекарств, сорбции и сенсорики. Обычно для этих целей применяют пористый углерод - площадь его поверхности составляет около 3 тыс. м на 1 г, но он не всегда стабилен, подвержен окислению и горению, может быть токсичным и отталкивает воду. В качестве альтернативы пористому углероду используют цеолиты - они более безопасны, но в то же время обладают малой удельной площадью поверхности.

"Пока мы изготовили образцы материала весом в 1 г и планируем масштабировать производство для дальнейших экспериментов. В ближайшее время планируем передать материал коллегам, которые смогут исследовать его свойства для применений в медицине и фильтрации", - привели в пресс-службе слова доктора физико-матических наук, ведущего научного сотрудника ФТИ, профессора Нового физтеха ИТМО Михаила Рыбина.

Как подчеркивают авторы исследования, материал можно считать безопасным: он биосовместим и не вредит экологии, не горит, подходит для медицинских применений. Он хорошо впитывает другие вещества, стабилен даже в экстремальных условиях, легко модифицируется под разные задачи и хорошо взаимодействует с водой, образуя стабильную водную суспензию. Эти свойства делают материал крайне важным для катализа, медицины, очистки газов и жидкостей, сенсорики.