Волнолом в порту Невельска на Сахалине с лежбищем сивучей требует охраны

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Ученые Молодежной лаборатории исследования антропогенной динамики экосистем КамГУ им. Витуса Беринга выявили важность искусственного волнолома в порту Невельска в Сахалинской области для сохранения популяции краснокнижных сивучей. Сооружение длиной 330 м служит ключевым перевалочным пунктом для этих морских млекопитающих во время миграций, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Волнолом расположен между крупными репродуктивными лежбищами, что объясняет его популярность у сивучей как перевалочного пункта во время сезонных миграций. Весной в этом районе формируются скопления нерестовой сельди, что привлекает сюда этих морских млекопитающих. С помощью квадрокоптера и стационарной веб-камеры ученые зафиксировали, что на волноломе могут пребывать до 2 799 особей одновременно. Анализ меток показал, что здесь отдыхают сивучи с восьми лежбищ - от Курильских островов до Охотского моря.

"Исследование также выявило проблемы, связанные с пребыванием краснокнижных животных на техногенном объекте. В некоторых местах волнолом был разрушен, из него торчали острые концы металлической арматуры - исследователи обнаружили 36 травмированных животных, один сивуч погиб от подобных ран", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, ученые зафиксировали 93 случая беспокойства сивучей людьми, в основном - туристами на катерах. Во время таких экскурсий животных часто сгоняют, и они в панике покидают волнолом, цепляясь животами за торчащую арматуру.

"Исследование показало, что данное лежбище сивучей нуждается в охране, чтобы краснокнижные сивучи могли здесь отдыхать перед сезоном размножения. Сам волнолом также необходимо ежегодно осматривать в период, когда на нем нет животных, чтобы обезопасить сивучей от торчащей арматуры", - отметил младший научный сотрудник Молодежной лаборатории исследования антропогенной динамики экосистем КамГУ им. Витуса Беринга Егор Васюков.