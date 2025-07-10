В НЦФМ создана первая в РФ отечественная система управления роботами силой мысли

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Российские ученые разработали полностью отечественную технологию управления роботами "силой мысли". Об этом сообщает пресс-служба Национального центра физики и математики (НЦФМ).

"В рамках научной программы НЦФМ создана полностью российская нейроморфная технология управления роботизированными системами", - говорится в сообщении пресс-службы. - Для управления роботами "силой мысли" ученые использовали мемристоры, что делает электротехнику более мобильной, компактной и энергоэффективной, а взаимодействие с ней быстрым и надежным. Вся электроника, используемая в разработке, - это отечественные продукты и технологии. <...> Разработка может найти применение в робототехнике и медицинских протезах: усовершенствовать взаимодействие пациентов с инвалидными колясками, протезами, экзоскелетами и другими устройствами, управляемыми "силой мысли".

Система управления роботами была разработана при реализации научной программы НЦФМ по направлению "Искусственный интеллект и большие данные в технических, промышленных, природных и социальных системах" в учебном дизайн-центре электроники Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (ННГУ).

"Нейросигналы можно будет обрабатывать на миниатюрных мобильных вычислителях и передавать их на систему управления с помощью беспроводной связи. Новая электронная компонентная база позволит снизить энергопотребление, а значит, уменьшить вес и размер устройства", - приводятся слова соавтора разработки, старшего научного сотрудника научно-исследовательской лаборатории мемристорной наноэлектроники ННГУ Сергея Щаникова.

В разработанной учеными системе оператор управляет движениями робота с помощью моторного воображения. "Сначала он учится представлять различные действия, при этом сигналы мозга фиксируют и анализируют. Зарегистрированные сигналы мозга поступают для анализа в систему нейроуправления - блок с мемристорным чипом, который может располагаться как на операторе, так и на самом роботе или протезе", - рассказала соавтор разработки, лауреат премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых, профессор кафедры нейротехнологий ННГУ Сусанна Гордлеева. Сигналы мозга считываются классическим ЭЭГ-шлемом и поступают по вайфай на плату с мемристорным чипом, на котором команда обрабатывается и передается роботу. Оператор в процессе может скорректировать свою команду, например, изменить направление движения робота.

Помимо ученых ННГУ в проекте принимают участие специалисты НИИ измерительных систем им. Ю. Е. Седакова, Научно-исследовательской лаборатории стохастических мультистабильных систем НОЦ "Физика твердотельных наноструктур", студенты и аспиранты физического факультета ННГУ.