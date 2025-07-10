В РФ успешно завершили эксперимент для ускоренного создания онковакцин

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Специалисты Научно-исследовательского института физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского МГУ им. М.В. Ломоносова завершили контрольный эксперимент по аванпроекту, целью которого является разработка модели ранних этапов канцерогенеза. Разработанная модель открывает дорогу к ускоренному созданию онковакцин и таргетных противораковых препаратов. Об этом ТАСС сообщили в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

"В ходе выполнения аванпроекта коллектив ученых НИИ ФХБ имени А.Н. Белозерского разработал на основе CRISPR/Cas9 систему направленного редактирования генома взрослых мышей с нормально функционирующим иммунитетом. Это позволяет моделировать возникновение у мышей раковых опухолей de novo, вызванных определенными, заранее заданными сочетаниями мутаций. Это своеобразный молекулярный конструктор онкопатологии. Разработанная модель открывает дорогу к ускоренному созданию онковакцин и таргетных противораковых препаратов", - заявили в ФПИ.

В организации уточнили, что основной целью аванпроекта была разработка модели ранних этапов канцерогенеза с использованием методов редактирования генома in vivo (внутри организма человека).

"Онкологические заболевания являются одной из основных причин смерти в мире. Для разработки эффективных методов терапии опухолей требуются новые модели данной патологии, которые позволяют ловить измененные клетки организма на ранних этапах и выявлять эффективные мишени для активации иммунного ответа против опухоли", - отметили в ФПИ.

В организации также сообщили, что в ходе аванпроекта была проверена эффективность разработанной модели на примере образования опухоли печени. "В срок через 3-4 месяца после инъекции созданных учеными таргетных генетических конструкций против онкосупрессоров у 100% мышей была зафиксирована гепатоцеллюлярная карцинома, а генетический анализ ДНК, выделенной из опухолевых клеток, показал наличие целевых мутаций", - рассказали в ФПИ.