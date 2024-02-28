Эксперт заявил о необходимости создания в России биоцентра лабораторных животных

НОВОСИБИРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Создание в России национального биоресурсного центра генетических линий лабораторных животных для разработки новых препаратов и проведения доклинических исследований необходимо для достижения технологического суверенитета в фармакологии и медицине. Об этом рассказал ТАСС директор Института цитологии и генетики (ИЦиГ СО РАН) академик РАН Алексей Кочетов.

Ранее президент РФ Владимир Путин рекомендовал Госдуме совместно с правительством обеспечить принятие федерального закона о биоресурсных центрах и биологических (биоресурсных) коллекциях, который бы устанавливал требования к их сохранению и развитию в составе инфраструктуры научных организаций, а также требования к деятельности таких центров. Соответствующий перечень поручений был опубликован 24 января на сайте Кремля. Ответственными назначены председатель Госдумы Вячеслав Володин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Доклад президент ждет до 2 декабря.

"Генетические линии лабораторных животных, у нас есть проблемы, связанные с технологическим суверенитетом в этой части. Работать стало сложнее, потому что другие страны не поставляют нам линии животных и реактивы, которые необходимы для фармакологии, для поиска новых лекарственных препаратов. Обсуждается федеральный закон о биоресурсных коллекциях. Было бы хорошо создать такие Национальные биоресурсные коллекции и по линиям лабораторных животных. Такие центры компетенций в РФ нужны по всем ключевым направлениям, без которых трудно обойтись", - сказал Кочетов.

Он добавил, что при Институте цитологии и генетики СО РАН создана единственная за Уралом лаборатория доклинических исследований на базе уникальной научной установки SPF-Виварий, где методами генной инженерии получают линии лабораторных мышей для испытания новых лекарств, проводятся доклинические исследования, изучаются модели поведения животных. В виварии выведены специальные линии лабораторных животных - оздоровленные - без характерных для данного вида патогенов. Также на базе уникальной научной установки работает сложный технологический комплекс с современным оборудованием, где сформировано племенное ядро, работают криоархивы для эмбрионов и осуществляется постоянный контроль за состоянием животных.

На этой основе ученые могут создавать генетические линии мышей на заказ. В частности, ученые ИЦиГ СО РАН во время пандемии коронавируса с помощью генной инженерии создали линию мышей, болеющих ковидом, для тестирования вакцин и лекарственных препаратов. Создание биоресурсного центра позволит расширить возможности для обеспечения научных лабораторий страны необходимыми генетическими линиями лабораторных животных, отметил Кочетов.

По его словам, создание биоресурсных коллекций в РФ - основа устойчивой науки, медицины и сельского хозяйства, так как технологический суверенитет и продовольственная безопасность страны вышли на передний план.

Биоцентры по микроорганизмам

Также, по мнению Кочетова, в России необходимы биоцентры по микроорганизмам. "Микробиологическая промышленность - вопросы технологического суверенитета - нужны ферменты для производства пищевых продуктов, для производства кормов. Нужны специальные кормовые смеси высокотехнологичные, большая часть всего этого была импортная. Сейчас эти ключевые компоненты должны производиться в России. Есть необходимость - для нас это разработка штаммов суперпродуцентов. Это сложные научно-исследовательские разработки, основу которых тоже составляют биоресурсные коллекции, в данном случае - микроорганизмов", - сказал он.

Кочетов отметил, что создание коллекций сельскохозяйственных растений - также важная задача для достижения продовольственной безопасности страны. Государством поставлена задача достичь доли семян сортов отечественной селекции 75%. Директор отметил, что по части культур этот показатель уже достигнут, необходимо усилить работу по масличным культурам (соя, подсолнечник) и по сахарной свекле.