В России вдвое увеличат мощность прогнозирующего эпидемии и кризисы суперкомпьютера

НОВОСИБИРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Мощность суперкомпьютера, запущенного на базе Института математики имени С. Л. Соболева СО РАН для моделирования эпидемиологических, экологических, экономических и социальных процессов, планируется увеличить в два раза. Вычислительная система получила название "Сергей Годунов" в память об известном советском и российском математике, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

"Оборудование для реализации проекта суперкомпьютера было приобретено на грант, предоставленный Минобрнауки России и направленный на обновление приборной базы ведущих научных организаций, в рамках федерального проекта "Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров" нацпроекта "Наука и университеты". Планируется увеличить производительность более чем в два раза, до 120,4 Тфлопс (трлн операций в секунд)", - рассказали в пресс-службе.

Суперкомпьютер "Сергей Годунов" является основным инструментом для проведения исследований и прикладных разработок в Новосибирском научном центре по математическому моделированию эпидемиологических, экологических, экономических и социальных процессов. С его помощью также проводятся вычисления по критически важным проблемам и задачам в сфере использования искусственного интеллекта, стоящим перед страной, в частности в области медицинской томографии, природоподобных технологий, изменения климата, решения задач геофизики.

Суперкомпьютер был запущен в институте в ноябре 2023 года, его мощность позволяет проводить более 54 трлн операций в секунду. Вычислительная система состоит из шести вычислительных узлов, каждый из которых оснащен двумя процессорами с 38 ядрами и базовой частотой 2,4 ГГц, 512 Гбайт оперативной памяти и накопителем SSD.