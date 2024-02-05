Выявлены иммунные клетки, повреждающие нейроны при заражении вирусом Зика

ТАСС, 5 февраля. Канадские молекулярные биологи выяснили, что повреждения нейронов, возникающие при заражении вирусом Зика, происходят в результате сбоев в работе определенного класса Т-клеток, способных проникать в ткани нервной системы. Об этом сообщила пресс-служба Университета Макмастера.

"Нас заинтересовало то, почему столь много вирусных заболеваний ассоциируется с развитием нейрологических болезней. Проведенные нами опыты показывают, что их появление связано не с действием вируса на нейроны, а с уникальной группой Т-клеток, которые повреждают нервные ткани", - приводит пресс-служба вуза слова научного сотрудника Элизабет Бейлинт.

Исследователи совершили это открытие во время опытов, в рамках которых заражали вирусом Зика (ZIKV) популяцию мышей, в геноме которых был "отключен" ген IFNAR1, отвечающий за выработку противовирусных белков-интерферонов. У таких грызунов очень часто развивается аналог синдрома Гийена-Барре при заражении ZIKV, причины чего попытались раскрыть ученые.

Проведенные ими наблюдения показали, что развитие повреждений нервной ткани сопровождалось проникновением определенных типов иммунных клеток в мозг грызунов, причем эти повреждения усиливались в тех случаях, когда ученые дополнительно стимулировали иммунитет при помощи сигнальных молекул IL-12 и IL-18. Ученые также обнаружили, что степень повреждения нейронов слабо зависела от того, как много вирусных частиц присутствовало в тканях мозга.

Последующее изучение взаимодействий между частицами ZIKV и иммунными клетками показало, что появление вируса в организме грызунов приводило к активации так называемых NKG2D Т-клеток, особых телец, обычно отвечающих за уничтожение поврежденных и зараженных клеток. В данном случае активация и проникновение этой категории Т-клеток в нервные ткани мышей приводило к массовому повреждению нейронов и развитию паралича.

Раскрыв эту связь между вирусом и Т-клетками, ученые проверили, что произойдет, если уничтожить NKG2D-клетки или заблокировать рецепторы на их поверхности. И то и другое, как отмечают исследователи, защитило грызунов от развития синдрома Гиейна-Барре при заражении вирусом Зика. Это дает надежду на создание терапий, которые будут защищать носителей вирусных инфекций от повреждений нервной системы, подытожили исследователи.

Вирусы, мозг и иммунитет

В последние годы медики и биологи открыли множество свидетельств того, что заражение многими вирусными заболеваниями, в том числе COVID-19, лихорадкой Зика, денге и корью, ведет к развитию энцефалита, синдрома Гийена-Барре и других заболеваний нервной системы, характеризующихся повреждением тканей мозга и периферической нервной системы. Эти открытия заставляют ученых искать механизмы развития подобных осложнений вирусных заболеваний и разрабатывать новые подходы для их лечения.