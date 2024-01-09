В США адаптировали вирус Зика для уничтожения агрессивных форм рака мозга

ТАСС, 9 января. Молекулярные биологи из США использовали вирус Зика (ZIKV) для создания терапии, способной избирательно уничтожать клетки нейробластомы, одной из самых агрессивных форм рака мозга. Действие этой терапии успешно проверили в опытах на модельных животных, сообщила пресс-служба Детской больницы Немура (США).

"Проведенные нами опыты показывают, что вирус Зика можно использовать в качестве основы для чрезвычайно эффективной терапии для пациентов с агрессивными формами нейробластомы. Мы также предполагаем, что его можно использовать для лечения других форм детского и взрослого рака, чьи клетки вырабатывают большие количества белка CD24", - заявил научный сотрудник больницы Джозеф Мазар, чьи слова приводит пресс-служба организации.

Вирус Зика представляет собой патоген, который активно распространяется по странам Африки и Азии, а также в государствах Нового Света через комаров и других насекомых. Заражение проходит в большинстве случаев без видимых симптомов для взрослых людей, однако при его проникновении в организм беременных женщин у их детей часто развивается микроцефалия из-за того, что ZIKV уничтожает делящиеся "заготовки" нейронов внутри растущего плода.

Подобный характер действия вируса Зика на растущие клетки мозга, как объясняют ученые, связан с тем, что он атакует только те клетки, которые вырабатывают белок CD24. Выработка этого белка нейронами прекращается после завершения внутриутробного развития, что защищает мозг детей и взрослых от атак вируса. При этом пептид CD24 активно вырабатывается клетками нейробластомы и некоторых других опухолей.

Руководствуясь этой идеей, исследователи проверили, можно ли использовать ZIKV для избирательного уничтожения рака мозга. Для этого ученые имплантировали в тело мышей культуры клеток нейробластомы и проследили за тем, как инъекции вируса Зика влияли на рост опухоли. За последующие четыре недели средние размеры опухолей уменьшились на 88%, тогда как в теле мышей из контрольной группы их объем увеличился на 800%.

Последующие наблюдения показали, что остатки новообразований состояли из шрамовой ткани, не способной к делению, что свидетельствует о полном избавлении грызунов от нейробластомы. Это говорит о возможности использования вируса Зика в качестве основы для очень высокоэффективной терапии, избирательно уничтожающей нейробластому и другие формы рака, чьи клетки вырабатывают белок CD24, подытожили биологи.

О нейробластоме

Нейробластома представляет собой одну из самых агрессивных форм рака нервной системы, которая преимущественно (в 90% случаев) поражает детей в возрасте до пяти лет. На ее долю приходится около 15% детских смертей, связанных со злокачественными новообразованиями. Как правило, около 67% пациентов с этой вариацией опухоли выживает, однако шансы на это резко снижаются при развитии метастазов.