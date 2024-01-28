В Челябинской области создали прибор для повышения уровня безопасности шахт

ЧЕЛЯБИНСК, 28 января. /ТАСС/. Воспитанники детского технопарка "Кванториум" Магнитогорска в Челябинской области совместно с профессором, действительным членом Академии горных наук создали прототип первого в России устройства, которое в автоматическом режиме сканирует вертикальные проводники в шахте и передает данные об их состоянии на экран монитора. Подобный контроль ускоряет ввод в эксплуатацию ствола шахты и повышает уровень безопасности работы шахтеров, сообщил ТАСС руководитель проекта Сергей Марочкин.

По словам Марочкина, консультантом проекта, который под его руководством реализуют трое школьников, является профессор, доктор технических наук, действительный член Академии горных наук Иван Пыталев.

"Создан уникальный прототип установки "Профилировщик", которая самостоятельно и автоматически перемещается по стволу шахты, где отслеживает техническое состояние важнейшего элемента ствола шахты - проводников, рельсовых путей. Результаты измерений выводятся на экран компьютера в виде 3D-модели. Это позволяет узнать о возникновении опасных дефектов для предотвращения возможной аварии, то есть исключить падение и "заклинивание" клети с людьми или грузом", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что разработанное устройство способно обеспечить контроль состояния проводников, рельсовых путей длиной до 2,5 км в вертикальных шахтах и без ограничения по длине в горизонтальных выработках подземных рудников. Оно в режиме реального времени отслеживает фактическое положение проводников не только в пространстве, но и относительно друг друга, обеспечивая непрерывный контроль углов и ширину колеи на предмет отклонения от допустимых значений. При этом датчик наклона фиксирует координаты устройства в шести степенях свободы.

Детский технопарк "Кванториум" Магнитогорска является филиалом Дома юношеского технического творчества Челябинской области и работает по шести направлениям дополнительного образования детей. В его лабораториях занимаются более 1 550 школьников. Ведется обучение начальному техническому моделированию, CAD-проектированию, лазерным, аддитивным, промышленным технологиям, электронике, спортивной робототехнике, программированию, сайтостроению, графическому дизайну, UI/UX дизайну, 3D-моделированию, медиатехнологиям, английскому языку и т. д.