Найдено вещество, способное в будущем эффективно бороться с клинической депрессией

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российские ученые подобрали вещество, способное снижать проявления депрессии у крыс и мышей. В перспективе оно может быть эффективно для лечения клинической формы этого заболевания у людей, сообщили ТАСС в пресс-службе Федерального исследовательского центра "Фундаментальные основы биотехнологии" РАН (ФИЦ Биотехнологии РАН).

Представители специализированной молодежной лаборатории медицинской химии психотропных средств научного центра совместно с Национальным медицинским исследовательским центром психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского изучили влияние виндебурнола, синтетического производного алкалоидов, на проявления депрессии у грызунов. Вещество обладает свойствами, делающими его перспективным компонентом препаратов против болезни Альцгеймера и рассеянного склероза. Так, виндебурнол способен влиять на жизнеспособность нервных клеток и нейромедиаторов. Ученые применили его для лечения депрессии у крыс и мышей и оценили результат с помощью специальных тестов.

"Исследователи оценили ангедонию - центральную особенность депрессии, выражающуюся в неспособности испытывать удовольствие, а также проводили тесты на потребление сахарозы, социальное взаимодействие <…> и другие параметры. Оказалось, что лечение виндебурнолом снизило симптомы депрессии у мышей и крыс. Грызуны вновь стали больше пить подслащенную воду, дольше взаимодействовать и проявлять интерес к своими сородичам, дольше двигаться в цилиндре с водой, пытаясь из него выбраться", - сказали ТАСС в институте.

Изменения в стволе мозга

Препарат вызывал изменения в организме животных на биохимическом уровне: в стволе мозга, который контролирует дыхание, пищеварение, глотание, работу сердца и другие процессы, в частности, возросли уровни нейромедиаторов норадреналина и дофамина.

"Действие известных антидепрессантов в основном построено на влиянии на уровень основных нейромедиаторов - серотонина, норадреналина и дофамина. Разрабатываемые нами соединения могут революционизировать подход к лечению депрессии и связанной с ней деменцией. <…> Мы убеждены, что виндебурнол - это уникальное соединение, на основе которого можно создавать препараты с антидепрессивным эффектом и новым, оригинальным механизмом действия", - цитирует пресс-служба института заведующего лабораторией биомедицинской химии ФИЦ Биотехнологии РАН Вадима Макарова.

Испытанное на животных вещество авторы считают перспективным для лечения клинической депрессии у людей. Пациенты с таким диагнозом не способны испытывать радость и страдают от чувства вины, слабости, апатии и усталости, у них ухудшаются когнитивные функции и память, возникают проблемы со сном и аппетитом. Подобное состояние может длиться месяцами и даже годами, при этом поиск эффективного препарата может не увенчаться успехом.

Исследование проведено при поддержке индустриального партнера - группы компаний "Р-фарм". Результаты работы опубликованы в журнале ACS Chemical Neuroscience.