Эксперт рассказала, из-за чего могут развиться психические расстройства

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. "Запойный" трудоголизм, постоянный стресс и перфекционизм могут стать причинами развития психических расстройств, в том числе депрессивного и тревожного, отметила в беседе с корреспондентом ТАСС декан факультета "Консультативная и клиническая психология" Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) доктор психологических наук Алла Холмогорова.

В среду в России отмечается День психолога. Эта дата была утверждена постановлением правительства РФ от 10 октября 2023 года. Согласно вступившему в силу в июле приказу Минздрава, с 2023 года психологическая помощь стала доступна россиянам в поликлиниках по ОМС.

"Источники высокого уровня заболеваемости связаны и с нездоровыми ценностями общества, и с особенностями характера и поведения конкретного человека. Это и рост повседневного стресса, вызванного нагрузками на работе и в учебе, "запойный" трудоголизм, конкуренция в профессиональной среде, которая заставляет людей постоянно сравнивать себя с другими, отмечая свои недостатки. Причиной развития депрессии или хронической тревоги может стать деструктивный перфекционизм, неумение попросить помощи, одиночество, а также семейное неблагополучие", - сказала Холмогорова.

Она также указала на то, что риски появления психических отклонений у людей увеличивает нездоровый образ жизни: вредные привычки, увлечение общением в интернете и видеоиграми, дефицит сна и малоподвижный образ жизни. Негативным фактором может выступить утрата ориентиров для самореализации и развития - это касается людей, которые пока не находят "свое дело" и интересные для себя занятия.

"А вот главным фактором-протектором, защищающим нас от депрессии, выступает наличие близких людей, которых мы можем попросить о поддержке, причем прежде всего эмоциональной, в трудных ситуациях. Это люди, с которыми мы можем поделиться своими переживаниями и трудностями", - пояснила ученый.

Самоконтроль и профилактика

Психолог порекомендовала россиянам, желающим сохранить психическое здоровье, отказаться от "режима вечного трудоголика" и подумать о нуждах собственного организма - здоровом сне и способах избавления от эмоционального напряжения.

"Регулярные физические нагрузки должны стать обязательными, так как именно во время физической активности нейтрализуются гормоны стресса. Если есть потребность в смене работы, важно подобрать профессиональную деятельность, которая не только нравится, но и вызывает чувство удовлетворения, ощущение востребованности результата вашего труда у людей. Укрепление отношений с близкими и взаимная забота также помогут сохранять психологическое благополучие. И, конечно, уже существующие проблемы нужно не скрывать, а решать с квалифицированными специалистами", - заключила она.

Депрессия и тревожность "молодеют"

Эксперт отметила, что психические расстройства во многих странах, включая Россию, приобрели характер эпидемии. Депрессия, тревожные расстройства, а также расстройства пищевого поведения "молодеют", становясь причиной эмоциональных проблем и суицидального поведения у детей и подростков. Согласно исследованию МГППУ, доля российских студентов с легкими и тяжелыми симптомами депрессии, в том числе суицидального характера, увеличилась с 30% в 2006-2008 годах до 44% в 2017-2018 годах.

"По данным [других] исследований, чем больше времени проходит с момента возникновения расстройства без оказания такой помощи, тем больше рисков его неблагоприятного течения и перехода в хроническую форму", - добавила психолог.

Предотвращение роста числа случаев таких заболеваний предполагает развитие в стране системы профилактики и работу с группами риска, в том числе для раннего выявления симптомов расстройств, пояснила она. Своевременное обращение в службу психологической помощи может уберечь школьника или студента от проблем во взрослом возрасте.

"Такая служба психологической помощи студентам много лет существует в нашем университете. Необходимо развитие и укрепление подобных сервисов в системе среднего образования и медучреждениях не только психиатрического, но и соматического профиля", - уточнила Холмогорова, указав также на важность сохранения углубленных программ подготовки психологов, которые, в отличие от краткосрочных курсов, обеспечивают качественную подготовку кадров.