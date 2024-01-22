В России запатентовали проект природного криохранилища для палеонтологических материалов

ЯКУТСК, 22 января. /ТАСС/. Ученые запатентовали проект природного криохранилища для палеонтологических материалов, в том числе останков мамонтов. Об этом сообщил ТАСС заведующий отделом изучения мамонтовой фауны научного учреждения, доктор биологических наук Альберт Протопопов.

"Мы запатентовали проект природного криохранилища, который с помощью специальных холодовых колодцев аккумулирует зимний холод. Это позволяют запасать холод в течение зимних месяцев с 50-градусными морозами", - рассказал Протопопов.

По его словам, изобретение предназначено для длительного хранения палеонтологических объектов с сохранившимися мягкими тканями, найденных в замороженном виде в условиях, приближенных к естественным.

О недостатках традиционной консервации

Сейчас используется криогенное хранение палеонтологических объектов - их промораживают и хранят в морозильных контейнерах и камерах. Обычная температура хранения - от минус 15 до минус 25 градусов по Цельсию. Охлаждающим газом, как правило, выступает фреон.

"Корпус морозильных контейнеров, как правило, изготавливаются из сэндвич-панелей с теплоизолирующим материалом для сохранения низкотемпературного режима. Сегодня в таких морозильных камерах хранят палеонтологические находки в нескольких научных учреждениях России, в Москве, Санкт-Петербурге и в Якутске", - пояснил он.

Недостатками таких морозильных контейнеров и камер, по мнению ученого, являются высокое потребление энергии в теплый период и зависимость от стабильного электропитания, малый внутренний объем, высокий риск технических поломок. Еще одним серьезным недостатком морозильных камер является то, что в процессе испарения хладагента во внутренней части морозильника снижается влажность воздуха.

По словам Протопопова, криогенная консервация минимально изменяет состояние сохранности палеонтологических объектов по сравнению с тем состоянием, в которых они пребывали в течение нескольких десятков тысяч лет в толще многолетней мерзлоты.

Криогенная консервация и хранение практически не изменяют физические и биохимические условия, в которых находились палеонтологические находки и в минимальной степени изменяет их параметры. "Это чрезвычайно важно для последующего научного изучения. Впервые криогенная консервация по отношению мамонтов была предложена и апробирована на примере головы и передней конечности Юкагирского мамонта", - отметил эксперт.

О создании Всемирного центра мамонта

Создание современного криохранилища является частью Всемирного мамонтового центра в Якутске, открытие которого предусмотрено Стратегией развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. Строительство центра включено в долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Якутской городской агломерации на период до 2030 года. Проект создания центра включен в программы НОЦ мирового уровня "Север".

Как правило, обнаруженные в Якутии объекты мамонтовой фауны отличаются хорошей сохранностью. До 90% всех уникальных находок с мягкими тканями приходится на Якутию, кроме того, ископаемые животные с сохранившимися биологическими жидкостями были обнаружены только в Якутии.