Генетики РФ начали расшифровку геномов мамонтов и белых медведей

СИРИУС /федеральная территория/, 29 ноября. Российские генетики приступили к расшифровке геномов арктических животных - белых медведей, моржей и вымерших мамонтов. Об этом заявила научный сотрудник геномной лаборатории "Биотехнологический кампус" Алина Демкина на встрече президента РФ Владимира Путина с участниками Конгресса молодых ученых.

"Мы приступили к реализации проекта по секвенированию геномов арктических видов, что особенно важно для изучения и сохранения биоразнообразия такого уникального региона, как Арктика. Сейчас в инициативном порядке ведутся работы по полному геномному секвенированию ключевых видов - белый медведь, атлантический морж - и даже работа с древней ДНК шерстистого мамонта", - сказала Демкина.

По ее словам, ДНК сохранилась благодаря вечной мерзлоте.

Мамонты были одними из самых крупных представителей мегафауны, населявшей Евразию и Северную Америку в последнюю эпоху оледенения. Их численность была достаточно высокой всего 50 тыс. лет назад, однако эти хоботные животные быстро исчезли примерно 20-15 тыс. лет назад, когда ледники начали отступать. Точные причины их вымирания пока остаются предметом споров среди ученых.

Конгресс молодых ученых проходит в парке науки и искусства "Сириус" 28-30 ноября. Он является ключевым ежегодным событием Десятилетия науки и технологий и предоставляет крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. ТАСС является генеральным информационным партнером конгресса.