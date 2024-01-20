В вузе Якутии изучают влияние холода на иностранных студентов

ЯКУТСК, 20 января. /ТАСС/. Ученые Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) в Якутске изучают влияние экстремально низких температур на состояние здоровья иностранных студентов из Египта, Китая, Пакистана и Афганистана. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"Ученые Медицинского института обследуют студентов из Египта, Китая, Пакистана, Афганистана. Планируется расширить исследования на другие факультеты и институты университета", - рассказали в пресс-службе.

Как отметила завкафедрой нормальной и патологической физиологии Медицинского института СВФУ доктор медицинских наук Наталья Борисова, исследования касаются острой фазы адаптации студентов, в течение 1-2 месяцев после приезда в Якутию. "Далее планируем мониторинг состояния здоровья этих студентов. В целом адаптивная перестройка имеет приспособительный характер, помогает организму приспособиться к изменениям условий в том числе и среды обитания. У студентов происходит сразу и биологическая адаптация из-за изменения климатической среды, а также социальная - из-за новых социальных условий, нового коллектива, программы обучения. Конечно, в таких условиях у разных индивидов адаптивные реакции будут протекать по-разному", - цитирует пресс-служба доктора медицинских наук.

"Адаптивные реакции в организме сложились в ходе эволюционного развития. У одних они протекают без срывов, так как организм обладает огромными компенсаторно-приспособительными механизмами, у других могут наблюдаться срывы этих механизмов. Наша задача - определить первые признаки этого срыва, как, почему и в каких случаях могут эти срывы происходить. Если организм здоров изначально - переезд в иные климатические условия, в том числе с холодным климатом, не может принести прямую угрозу для жизни", - подчеркнула заведующая кафедрой.

Ранее ученые Нижегородского федерального университета им. Н.И. Лобачевского, СВФУ и Уфимского федерального исследовательского центра РАН провели исследование, доказывающее негативное влияние климата на продолжительность жизни человека на примерах коренного населения Якутии. Ученые выяснили, что из-за долгосрочной адаптации к экстремальным климатическим условиям якуты биологически на три-четыре года старше жителей европейской части России.