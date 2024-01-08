Быстрая адаптация к холоду якутов ускоряет старение организма

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 января. /ТАСС/. Ученые выявили отклонения в генах коренных жителей Якутии, отвечающих за адаптацию к холоду, метаболизм и процессы старения. Их организм быстрее вырабатывает необходимую энергию за счет скорости метаболизма и клеточного цикла, но это может свидетельствовать об ускоренном старении, сообщили ТАСС в пресс службе Нижегородского государственного университета (ННГУ) им. Н. И. Лобачевского.

Одно из первых в мире исследований негативного влияния климата на продолжительность жизни с участием коренного населения Якутии провели по федеральной программе "Приоритет-2030". В нем принимали участие также ученые Северо-Восточного федерального университета им. Н. И. Аммосова и Уфимского федерального исследовательского центра РАН.

"Скорость старения жителей Якутии мы измерили с помощью восьми моделей эпигенетических часов (эпигенетические часы - это своего рода генетический хронометр, данный способ определения возраста является самым точным и современным в настоящее время - прим. ТАСС). Эпигенетические отклонения обнаружены в генах, отвечающих за адаптацию к холоду, метаболизм и процессы старения. Организм якутов быстрее вырабатывает необходимую энергию за счет скорости метаболизма и клеточного цикла, но, по-видимому, биологическая цена такой адаптации - ускоренное старение", - приводятся в сообщении слова автора исследования, заместителя директора Института здорового старения ННГУ Михаила Иванченко.

В вузе обратили внимание на то, что районы Крайнего Севера и приравненные к ним занимают около 70% территории РФ. Разница летней и зимней температур там может достигать 80 градусов при летней норме плюс 30 и зимней - до минус 50. С учетом активного освоения этих территорий, оценка рисков работы в экстремальных климатических условиях особенно актуальна. Ученые выяснили, что из-за долгосрочной адаптации к экстремальным климатическим условиям якуты биологически на 3-4 года старше жителей европейской части России.

Руководитель научно-исследовательского центра Медицинского института СВФУ им. М. К. Аммосова Раиса Захарова добавила, что адаптивные перестройки у коренных якутов свидетельствовали о напряжении всех систем организма, иногда адаптационные резервы человека истощались уже к 45 годам. "Новые данные по результатам эпигенетических исследований углубляют наши знания о молекулярных механизмах адаптации и открывают новые возможности для разработки мер улучшения качества жизни и сохранения активного долголетия человека в условиях Крайнего Севера", - цитирует Захарову пресс-служба.

Изучение адаптации к климату

В настоящее время нижегородские ученые определяют эпигенетический возраст сотрудников компаний, приехавших в Якутию из европейской части России. Сравнив биомаркеры приезжих и коренного населения, ученые планируют разработать систему ранней диагностики и коррекции ускоренного старения организма для профессиональной медицины предприятий Крайнего Севера. Новое исследование покажет, насколько успешно человек адаптируется к суровому климату.

Михаил Иванченко объяснил, что теперь ученые знают, какие гены связаны с ускоренным старением в экстремальном климате, а также могут оценить скорость старения у недавно приехавших жителей. Если она превышает средние показатели, это повод провести глубокое медицинское обследование и вернуться в привычную климатическую зону.

Изучение влияния климата на продолжительность жизни важно не только для жителей Якутии, но и для других этнических групп, проживающих в разных климатических условиях, рассказала директор Института биохимии и генетики Уфимского научного центра РАН Эльза Хуснутдинова. Это, по ее словам, позволит найти гены, отвечающие за адаптацию и продолжительность жизни населения в разных регионах России.