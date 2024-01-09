В Сибири нашли разнокалиберные пушечные ядра начала XVIII века

НОВОСИБИРСК, 9 января. /ТАСС/. Ученые Института археологии и этнографии (ИАЭТ) СО РАН исследуют комплекты разнокалиберных пушечных ядер начала XVIII века, обнаруженные в Новосибирской области и Алтайском крае, сообщает пресс-служба института.

"Было выявлено достаточно крупное собрание разнокалиберных ядер для Умревинского острога, явно отражающее наличие в этом оборонительном пункте нескольких пушек. Не менее результативным стало картографирование единичных находок ядер на территории Новосибирского Приобья", - рассказали в пресс-службе.

Начало исследованию артиллерийских ядер на территории севера Верхней Оби началось с археологических изысканий ведущего научного сотрудника ИАЭТ СО РАН Андрея Бородовского.

Уточняется, что артиллерийскими припасами располагали Уртамский, Умревинский, Чаусский и Бердский остроги, причем упоминания подобного арсенала в части острогов нет в письменных источниках. "В целом, находки ядер являются не только подтверждением наличия артиллерийских запасов на острогах, но и косвенным свидетельством присутствия там различных пушечных стволов, даже если об этих орудиях нет свидетельств в письменных источниках своего времени", - говорится в сообщении.

Часть ядер была обнаружена в непосредственной близости от самих острогов, другие ядра нашлись в окрестностях этих оборонительных пунктов, третьи встречены далеко за пределами расположения известных острогов. "В первом случае логично предположить, что ядра были в составе артиллерийских припасов данных острогов. Находки ядер далеко за пределами острогов связаны с их мобильностью и многофункциональностью", - рассказали в пресс-службе.

Ядра могли использовать как приспособление для прочистки печных труб, в качестве рыболовецких грузил, а также как часть снаряжения старателей при промывке золота в лотках.